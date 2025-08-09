Tuyển Trợ lý kinh doanh ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Mức lương 15 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, toà nhà Green Park, phố Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

HESMAN GROUP và những lý do bạn nên ứng tuyển vị trí này:

Nội dung công việc:

Hỗ trợ Tổng Giám đốc trong công tác quản lý:

Theo dõi và cập nhật tiến độ các kế hoạch chiến lược của công ty.

Chuẩn bị và tổng hợp các báo cáo từ các phòng ban để trình TGĐ.

Giám sát và hỗ trợ việc triển khai các dự án quan trọng theo chỉ đạo của TGĐ.

Điều phối công việc và phối hợp với các phòng ban:

Đảm bảo thông tin được truyền đạt đầy đủ và chính xác tới các phòng ban thực hiện.

Hỗ trợ điều phối các cuộc họp nội bộ, phân công nhiệm vụ và giám sát thực hiện.

Hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh trong nội bộ hoặc từ đối tác bên ngoài.

Hỗ trợ xây dựng và phát triển quan hệ đối tác:

Chuẩn bị tài liệu, nội dung và thông tin cần thiết cho các buổi họp với đối tác, khách hàng.

Tham gia các cuộc gặp gỡ, đàm phán và thương lượng cùng TGĐ.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các đối tác chiến lược.

Quản lý công việc hành chính cho TGĐ:

Sắp xếp lịch trình, tổ chức các cuộc họp và chuyến công tác cho TGĐ.

Chuẩn bị và kiểm tra tài liệu, thông tin trước các cuộc họp hoặc sự kiện quan trọng.

Quản lý và lưu trữ các tài liệu quan trọng của TGĐ một cách bảo mật và chuyên nghiệp.

Hỗ trợ chiến lược và phân tích:

Nghiên cứu, phân tích thông tin thị trường và đưa ra các báo cáo chiến lược cho TGĐ.

Đề xuất các ý tưởng cải tiến hoặc các giải pháp tối ưu hóa hoạt động của công ty.

Theo dõi các xu hướng và cập nhật thông tin mới nhất liên quan đến lĩnh vực hoạt động của công ty.

Về HESMAN GROUP:

“Hesman Group là đơn vị số 1 tạo nên những trải nghiệm tuyệt vời cho quá trình mua sắm sản phẩm công nghệ tại Việt Nam. Chúng tôi là đối tác ủy quyền tin cậy của các hãng công nghệ uy tín hàng đầu trên thế giới như Apple, Samsung trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ.”

Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Thương mại hoặc các ngành liên quan.

Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí trợ lý hoặc liên quan đến lập kế hoạch, phân tích số liệu trong lĩnh vực marketing, kinh doanh hoặc vận hành.

Yêu cầu sử dụng thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Trung (giao tiếp và đọc hiểu tài liệu).

Khả năng phân tích dữ liệu tốt, tư duy logic và nhạy bén với con số.

Có kỹ năng tổng hợp – trình bày báo cáo rõ ràng, súc tích.

Giao tiếp tốt, biết cách điều phối công việc giữa các phòng ban.

Tinh thần chủ động, chịu được áp lực cao, tác phong chuyên nghiệp và giữ bí mật thông tin.

Có thể sử dụng thành thạo các ứng dụng liên qua tới AI

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại, bán lẻ, công nghệ hoặc có hiểu biết về thị trường Trung Quốc.

Tại ShopDunk - Công ty CP HESMAN Thì Được Hưởng Những Gì

Được tiếp cận các sản phẩm công nghệ mới nhất.

Được tham gia các ưu đãi mua hàng (áp dụng riêng cho CBNV).

Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng.

Được tham gia các chương trình Teambuilding gắn kết, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ShopDunk - Công ty CP HESMAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin