Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty TNHH Giáo Dục TQB làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 40 Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Công ty TNHH Giáo dục TQB đang tuyển dụng vị trí Nhân viên văn phòng - Trợ lý Giám Đốc làm việc tại Trung tâm Luyện Thi Đại học lâu đời, uy tín và có lượng học sinh theo học đông nhất nhì Hà Nội

1/ Công việc chính:

1/

Xử lý công việc , các vấn đề phát sinh trong Trung tâm Luyện Thi

Quan sát, nhạy bén trong việc nhìn ra các vấn đề chưa hợp lý, báo cáo lại vấn đề và thảo luận đưa ra hướng xử lý

Hỗ trợ giám đốc giám sát bao quát hoạt động trong trung tâm , đảm bảo trung tâm hoạt động ổn định

Hỗ trợ giám đốc xử lý các công việc được giao nhanh nhất, hiệu quả nhất có thể

2/ Xử lý các công việc phụ khi cần: (Sẽ được đào tạo nếu chưa biết)

2/

Thực hiện các công việc sử dụng các phần mềm như word, excel,...

Hỗ trợ gõ các tài liệu, câu hỏi liên quan đến đề thi,bài tập, học liệu.....

Thực hiện hỗ trợ nhập liệu nội dung, bài tập lên website

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1/ CHUYÊN MÔN- KINH NGHIỆM

Độ tuổi: Từ 23-30 tuổi

Đã tốt nghiệp Đại Học

Kinh nghiệm làm việc ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương sau khi tốt nghiệp

Mức lương cao đồng nghĩa với trách nhiệm, khả năng làm việc phải ở mức cao so với mặt bằng chung

2/ KỸ NĂNG

Sử dụng tốt máy tính, các phần mềm tin học văn phòng Office như Word, Excel

Biết lập kế hoạch chi tiết trong công việc đảm bảo hoàn thành, lập ra mục tiêu cần đạt được và hoàn thành mỗi ngày

Kỹ năng quản lý công việc, sắp xếp công việc và hoàn thành công việc nhanh chóng , đạt hiệu quả cao

Khả năng bao quát và giải quyết vấn đề phát sinh tốt, nhạy bén trong việc nhìn ra các vấn đề xung quanh khi làm việc

3/ CÁC YẾU TỐ KHÁC

Có tính kĩ luật cá nhân cao, chịu được áp lực và có ý chí vươn lên, luôn mong muốn phát triển bản thân

Có trách nhiệm trong công việc và có ý thức cải thiện năng suất trong công việc

Luôn sẵn sàng học hỏi, cầu tiến, nhanh nhẹn và có tư duy làm việc hiệu quả

Tập trung tối đa vào công việc được giao, cố gắng hoàn thành ở mức tốt nhất có thể

Không được nhìn nhận các sự việc phát sinh là việc của nhân viên khác, có tinh thần trách nhiệm báo cáo lại để xử lý nhằm mục tiêu chung giữ cho Trung tâm, Công ty hoạt động hiệu quả

Tại Công ty TNHH Giáo Dục TQB Thì Được Hưởng Những Gì

1/ CHẾ ĐỘ CHO NHÂN VIÊN:

Cung cấp máy tính, công cụ để làm việc tại văn phòng, chủ động máy tính tại nhà để thực hiện các công việc ngoài giờ (nếu cần)

Có hợp đồng lao động và đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định nhà nước

Được hướng dẫn , đào tạo toàn bộ các kỹ năng liên quan đến công việc nếu chưa biết

Cơ hội được làm việc tại môi trường chuyên nghiệp, trau dồi kỹ năng, phát triển bản thân rất tốt

Tham gia các hoạt động ăn uống, vui chơi , du lịch cùng trung tâm và công ty

2 / MỨC ĐÃI NGỘ TƯƠNG XỨNG:

Lương tính theo năng lực, thu nhập hấp dẫn, đảm nhận nhiều đầu việc và hoàn thành tốt sẽ có mức lương cao tương ứng (rất cao so với mặt bằng thu nhập hiện tại)

Có thưởng định kì theo chế độ công ty (2 lần trong 1 năm), mức thưởng nhiều hay ít phụ thuộc vào mức độ cống hiến, thâm niên làm việc và sự hiệu quả trong công việc (có thể lên đến 100tr-150tr)

Công ty luôn chú trọng người tài, có sự nhiệt huyết trong công việc, luôn tạo điều kiện tốt nhất để phát triển năng lực và thăng tiến không giới hạn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giáo Dục TQB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin