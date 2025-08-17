Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 17/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ NỘI

Nhân viên văn phòng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ NỘI

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 45B (số mới 15 ngõ 656), phố Hoàng Hoa Thám, Phường Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thực hiện các công việc hành chính văn phòng theo sự phân công của cấp trên.
Quản lý, sắp xếp và lưu trữ hồ sơ, tài liệu.
Hỗ trợ chuẩn bị các cuộc họp, hội nghị.
Nhập liệu, tổng hợp và báo cáo dữ liệu.
Tiếp nhận và xử lý thư từ, điện thoại.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên, chuyên ngành hành chính văn phòng hoặc các chuyên ngành liên quan.
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Có kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát.
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ NỘI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 45B (số mới 15 ngõ 656), phố Hoàng Hoa Thám, Phường Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

