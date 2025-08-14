Tuyển Nhân viên văn phòng Equest Education Group làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: Trường Đại học Phú Xuân - 176 Trần Phú, Thuận Hóa, TP Huế

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thực hiện các công việc văn phòng liên quan đến hợp tác chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục.

Hỗ trợ giao tiếp, phối hợp với các đối tác, đặc biệt sử dụng tiếng Trung Quốc trong các dự án giáo dục.

Tham gia các dự án liên quan đến chuyển đổi số, phát triển công nghệ giáo dục và quản lý công việc văn phòng.

Làm việc nhóm, chịu áp lực cao để đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc.

Độ tuổi: 25 - 40 tuổi.

Kỹ năng giao tiếp tốt, đặc biệt bằng tiếng Trung Quốc (nói và viết).

Kỹ năng làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc cao.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc văn phòng hoặc trong lĩnh vực giáo dục, chuyển đổi số.

Tại Equest Education Group Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng, cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Xem xét tăng lương hàng năm và thưởng theo quy chế của Nhà trường.

Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định pháp luật: BHXH, BHYT, BHTN…

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đề cao giá trị tập thể và tôn trọng sự phát triển cá nhân.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực giáo dục và chuyển đổi số.

Được cấp máy tính phục vụ công việc.

Tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch do Nhà trường tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Equest Education Group

