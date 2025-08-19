Tuyển Nhân viên văn phòng Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Five Grains làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

A. Công tác Nhân sự

1. Tuyển dụng & đào tạo:

Lập kế hoạch tuyển dụng theo nhu cầu của công ty.

Đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, liên hệ và phỏng vấn ứng viên.

Hỗ trợ onboarding cho nhân sự mới, phổ biến nội quy, quy trình làm việc.

Theo dõi và tổ chức đào tạo nhân sự, phát triển kỹ năng cho nhân viên.

2. Chế độ & chính sách nhân sự:

Quản lý hồ sơ nhân sự, hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội.

Thực hiện các thủ tục liên quan đến tăng/giảm BHXH, chế độ thai sản, nghỉ phép,...

Theo dõi và thực hiện đánh giá nhân sự định kỳ.

Hỗ trợ xây dựng quy trình, chính sách phúc lợi cho nhân viên.

3. Chấm công & tính lương:

Theo dõi công & ngày nghỉ của nhân viên, quản lý bảng công.

Hỗ trợ và phối hợp với kế toán tính lương, thưởng, phúc lợi và các chế độ liên quan.

B. Công tác Hành chính

1. Quản lý tài sản, văn phòng phẩm:

Mua sắm, cấp phát, theo dõi văn phòng phẩm, trang thiết bị.

Quản lý tài sản, kiểm kê định kỳ và đề xuất bổ sung khi cần.

2. Hỗ trợ hành chính:

Soạn thảo, lưu trữ hợp đồng, công văn, quyết định.

Quản lý văn thư, công văn đi - đến, đảm bảo lưu trữ đúng quy định.

Hỗ trợ tổ chức sự kiện nội bộ, hoạt động gắn kết nhân sự.

3. Hỗ trợ các công việc khác:

Phối hợp với các phòng ban để đảm bảo vận hành hành chính nhân sự trơn tru.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Tốt nghiệp Cao đẳng / Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Luật, Kinh tế hoặc liên quan.

Có từ 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành chính - nhân sự hoặc vị trí tương đương.

Hiểu biết về luật lao động

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Khả năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt, cẩn thận và có trách nhiệm.

Chủ động, linh hoạt trong công việc, có kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian.

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Five Grains Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10 - 15 triệu.

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13, thưởng KPI theo kết quả công việc.

Cơ hội đào tạo, phát triển kỹ năng và thăng tiến.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Được làm online 2 buổi/tháng, về sớm 2 buổi/tháng.

Xét tăng lương 6 tháng/lần

