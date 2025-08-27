Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 17 Triệu

Mức lương 10 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 4, Tòa nhà AXYS, 12A Núi Thành, P.13, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 10 - 17 Triệu

Sản phẩm: Các dòng sản phẩm dinh dưỡng

Gọi theo Data KH công ty cung cấp để tư vấn sản phẩm cho khách hàng

Chăm sóc và giải đáp thắc mắc cho khách hàng

Tìm hiểu thêm thông tin khách hàng để tăng doanh số bán hàng

Tư vấn các chương trình khuyến mãi, ưu đãi đến KH.

Các công việc khác của quản lý.

Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng, tư vấn, Telesales.

Nếu chưa có kinh nghiệm cần giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chịu khó.

Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, có kỷ luật và có khả năng chịu áp lực công việc cao

Ứng viên có kinh nghiệm ngành dinh dưỡng là một lợi thế

Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7.000.000 VNĐ/tháng (Không ảnh hưởng KPI)

Tổng thu nhập: 13.000.000-15.000.000 VNĐ/tháng (Hoặc cao hơn theo năng lực)

Thử việc 02 tháng nhận 100% lương.

Được training các nghiệp vụ trước khi làm việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, miễn phí gửi xe

Đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.

Quà tặng sinh nhật, các dịp lễ Tết cho Nhân viên và Gia đình (8/3, 1/6, 20/10, Trung thu,...)

Cung cấp đầy đủ các thiết bị khi làm việc

Cở sở vật chất đầy đủ và hiện tại (Pantry, Tủ lạnh, Lò vi sóng, Cà phê,...)

