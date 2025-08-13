Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẬN 1 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẬN 1
Mức lương
5 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 99 Nguyễn Thị Minh Khai Phường Bến Thành, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 5 - 20 Triệu
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thông qua các kênh như telesales, email marketing, mạng xã hội
Tư vấn và giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty đến khách hàng tiềm năng
Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại
Hỗ trợ, chăm sóc khách hàng trong quá trình lên hồ sơ
Với Mức Lương 5 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc, công ty sẽ đào tạo
Tốt nghiệp THPT trở lên
Có kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
Chăm chỉ, năng động, nhiệt tình và có tinh thần cầu tiến
Ứng viên có kiến thức về lĩnh vực tài chính là một lợi thế
Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẬN 1 Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản + Hoa hồng sản phẩm + Thưởng tháng
Thử việc nhận 100% lương
Ký HĐLĐ, hưởng đầy đủ chế độ BHXH + BHYT
Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và phát triển nghề nghiệp
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẬN 1
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
