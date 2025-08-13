Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẬN 1 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 20 Triệu

Mức lương 5 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 99 Nguyễn Thị Minh Khai Phường Bến Thành, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 5 - 20 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thông qua các kênh như telesales, email marketing, mạng xã hội

Tư vấn và giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty đến khách hàng tiềm năng

Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại

Hỗ trợ, chăm sóc khách hàng trong quá trình lên hồ sơ

Với Mức Lương 5 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc, công ty sẽ đào tạo

Tốt nghiệp THPT trở lên

Có kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Chăm chỉ, năng động, nhiệt tình và có tinh thần cầu tiến

Ứng viên có kiến thức về lĩnh vực tài chính là một lợi thế

Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẬN 1 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + Hoa hồng sản phẩm + Thưởng tháng

Thử việc nhận 100% lương

Ký HĐLĐ, hưởng đầy đủ chế độ BHXH + BHYT

Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và phát triển nghề nghiệp

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện

Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẬN 1

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin