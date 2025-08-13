Tuyển Nhân viên văn phòng Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu

• Tuyển dụng (40%)

- Đảm nhiệm tổng quát về các hoạt động tuyển dụng (thực hiện các kế hoạch tuyển dụng trong tương lai, đăng tuyển trên website, liên hệ với các dịch vụ tuyển dụng, sàng lọc ứng viên, phỏng vấn, thông báo trúng tuyển/từ chối, đàm phán lương, v.v.)

• Duy trì và nâng cao chất lượng môi trường làm việc (40%)

- Quản lý động lực làm việc của nhân viên, duy trì môi trường làm việc tích cực,

- Lập kế hoạch và tổ chức các sự kiện như du lịch công ty, thúc đẩy giao tiếp và kết nối giữa nhân viên và công ty (chủ tịch, tổng giám đốc, v.v.)

- Tiếp nhận và hỗ trợ giải quyết các vấn đề, yêu cầu từ công đoàn lao động

- Đề xuất cải thiện chế độ phúc lợi

- Các nhiệm vụ khác do Cấp trên giao phó

• Các công việc Tổng vụ khác (20%)

- Quản lý và điều hành các quy định nội bộ, quản lý tài sản, làm việc với các cơ quan chức năng tại Việt Nam và công ty mẹ, v.v.