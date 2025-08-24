Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIỀN TRUNG làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 6 - 15 Triệu

Mức lương 6 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: Từ Sơn, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

1. Chủ động tiếp cận các khách hàng doanh nghiệp tiềm năng (qua điện thoại, email, chat, v.v.) theo Data có sẳn để giới thiệu dịch vụ kế toán dịch vụ.

2• Tiếp nhận, xử lý thông tin khách hàng qua Email. Chat, điện thoại.

3• Đề xuất, tư vấn dịch vụ phù hợp nhất, xử lý gặp trực tiếp khách hàng.

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

5. Ngoại hình ưu nhìn là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIỀN TRUNG Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương căn bản (6-8 triệu)+ Hoa Hồng (thu nhập cạnh tranh so với thị trường, trao đổi khi phỏng vấn)

2. Được cấp máy tính/laptop phục vụ cho công việc

3. Ký HĐLĐ theo lộ trình

4. Được công ty tham gia Chương trình bảo hiểm sức khỏe sau kí hợp đồng chính thức

5. Được đào tạo và kiểm tra nghiệp vụ trước khi nhận làm việc chính thức

6. Lộ trình thăng tiến rõ ràng và rộng mở, phát triển lên quản lý cấp cao

7. Làm việc trong môi trường năng động, tích cực, hiện đại

