Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CALOFIC TẠI HIỆP PHƯỚC, TPHCM Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chứng từ xuất nhập khẩu Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CALOFIC TẠI HIỆP PHƯỚC, TPHCM Pro Company
Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lô C21 và Lô C18
- C24, Khu công nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Nhà Bè
Mô Tả Công Việc Chứng từ xuất nhập khẩu Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
- Đặt xe tải/container với nhà vận chuyển hoặc giao nhận (FWD)
- Phát hành chứng từ và khai báo với Hải quan
- Phối hợp với Người mua để cấp chứng từ vận chuyển đầy đủ
- Theo dõi và giải quyết các vấn đề phát sinh cho đến khi hoàn thành việc giao hàng cho Bên Mua
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ tuổi từ 22 - 35
Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Logistics, Xuất nhập khẩu,...
Kinh nghiệm 1 năm, ưu tiên làm việc trong môi trường sản xuất
Tin học văn phòng khá, ngoại ngữ: Tiếng Anh
Hiểu và biết về phần mềm khai báo Hải quan: ECUS.
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CALOFIC TẠI HIỆP PHƯỚC, TPHCM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Có xe đưa rước cho nhân viên ở xa từ Công viên Khánh Hội (Quận 4) - Nguyễn Hữu Thọ - PV Gas Tower - Nhà máy và ngược lại cho mỗi ca làm việc
Phục vụ cơm cho các buổi làm việc.
Cấp phát BHLĐ, trang thiết bị làm việc theo khu vực.
Tham gia miễn phí các câu lạc bộ thể thao ( Yoga/ bóng đá/ tennis/ cầu lông )
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CALOFIC TẠI HIỆP PHƯỚC, TPHCM Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
