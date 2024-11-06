Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CALOFIC TẠI HIỆP PHƯỚC, TPHCM Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô C21 và Lô C18 - C24, Khu công nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Nhà Bè

Chứng từ xuất nhập khẩu

- Đặt xe tải/container với nhà vận chuyển hoặc giao nhận (FWD)

- Phát hành chứng từ và khai báo với Hải quan

- Phối hợp với Người mua để cấp chứng từ vận chuyển đầy đủ

- Theo dõi và giải quyết các vấn đề phát sinh cho đến khi hoàn thành việc giao hàng cho Bên Mua

Yêu Cầu Công Việc

Nữ tuổi từ 22 - 35

Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Logistics, Xuất nhập khẩu,...

Kinh nghiệm 1 năm, ưu tiên làm việc trong môi trường sản xuất

Tin học văn phòng khá, ngoại ngữ: Tiếng Anh

Hiểu và biết về phần mềm khai báo Hải quan: ECUS.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CALOFIC TẠI HIỆP PHƯỚC, TPHCM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Có xe đưa rước cho nhân viên ở xa từ Công viên Khánh Hội (Quận 4) - Nguyễn Hữu Thọ - PV Gas Tower - Nhà máy và ngược lại cho mỗi ca làm việc

Phục vụ cơm cho các buổi làm việc.

Cấp phát BHLĐ, trang thiết bị làm việc theo khu vực.

Tham gia miễn phí các câu lạc bộ thể thao ( Yoga/ bóng đá/ tennis/ cầu lông )

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CALOFIC TẠI HIỆP PHƯỚC, TPHCM Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.