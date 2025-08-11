Tuyển Nhân viên Thu ngân HỘ KINH DOANH ESCO BEACH làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 10 Triệu

HỘ KINH DOANH ESCO BEACH
Ngày đăng tuyển: 11/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/09/2025
HỘ KINH DOANH ESCO BEACH

Nhân viên Thu ngân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại HỘ KINH DOANH ESCO BEACH

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Lô 12,13 Võ Nguyên Giáp, Phước Mỹ, Sơn Trà, Sơn Trà, Quận Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

- Nhập dữ liệu trên phần mềm
- Tính tiền, ra hóa đơn
- Thu tiền và báo cáo doanh thu ca
- Thực hiện các yêu cầu khác theo yêu cầu cấp trên
- Đảm bảo quá trình thanh toán cho khách hàng chính xác, nhanh chóng.
- Đảm bảo số tiền mặt thu được phải khớp với số liệu doanh thu trên máy hàng ngày.
- Lập sổ theo dõi hàng ngày của bộ phận thu ngân.
- Lập báo cáo doanh thu hàng ngày theo yêu cầu của bộ phận Kế toán.
- Đảm bảo vệ sinh khu vực quầy thu ngân, giữ cho máy móc thu ngân hoạt động tốt.
- Làm những công việc khác theo yêu cầu của Quản lí.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Tiếng Anh giao tiếp tốt.
· Nhanh nhẹn, hoạt bát, có đam mê đối với ngành dịch vụ F&B
· Học hỏi nhanh.
· Ưu tiên là nữ
· Có kinh nghiệm thu ngân nhà hàng, khách sạn

Tại HỘ KINH DOANH ESCO BEACH Thì Được Hưởng Những Gì

· Thu nhập 9tr -10tr (Bao gồm lương cơ bản + Phụ cấp tiền cơm ca+ Service charge + Tip)
· Môi trường làm việc thoải mái, chuyên nghiệp, thân thiện
· 4 ngày nghỉ/ tháng
· 12 ngày phép năm
· BHYT + BHXH đầy đủ theo pháp luật
· Tặng voucher sinh nhật cho nhân viên hàng tháng
· Lì xì Tết, liên hoan cuối năm
· Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH ESCO BEACH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH ESCO BEACH

HỘ KINH DOANH ESCO BEACH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô 12- 13 Võ Nguyên Giáp-Phước Mỹ- Sơn Trà- Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

