Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU B & B làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 158 Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Kế toán nội bộ và hỗ trợ một phần kế toán thuế.

Sử dụng phần mềm MISA để nhập liệu, hạch toán và quản lý số liệu.

Lập, kiểm tra, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán.

Phối hợp các bộ phận đảm bảo số liệu chính xác, đúng tiến độ.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu (trao đổi khi phỏng vấn).

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm kế toán.

Biết sử dụng phần mềm kế toán MISA (sẽ được đào tạo thêm nếu cần).

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc.

Sẵn sàng làm việc theo hợp đồng thời vụ 8 tháng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU B & B Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 9–10 triệu/tháng.

Được đóng BHXH đầy đủ theo quy định.

Chế độ nghỉ lễ, tết theo Luật Lao động.

Thưởng hiệu suất, thưởng lễ/tết và lương tháng 13.

Môi trường làm việc thân thiện, ổn định, đồng nghiệp hỗ trợ.

Được đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU B & B

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.