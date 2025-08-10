Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH CPE VIỆT NAM làm việc tại Hải Dương thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Thôn Vạn Tải, Xã Hồng Phong, Nam Sách, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

1. Giao hàng đến khách hàng – Thực hiện việc vận chuyển và bàn giao hàng hóa đúng thời gian, đúng địa điểm và đảm bảo nguyên vẹn.

2. Nhập hàng từ nhà cung cấp – Tiếp nhận, kiểm đếm và xác nhận số lượng, chất lượng hàng hóa khi nhập kho.

3. Kiểm tra hàng hóa trước khi giao – Đảm bảo hàng hóa đầy đủ, đúng chủng loại và đạt yêu cầu chất lượng trước khi bàn giao cho khách.

4. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên – Hỗ trợ các nhiệm vụ phát sinh nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động của bộ phận/kho.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: từ 23 đến 50 tuổi.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giao hàng.

Trung thực, chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Ưu tiên ứng viên sinh sống gần khu vực công ty để thuận tiện đi lại.

Tại CÔNG TY TNHH CPE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

9.000.000 -10.000.000 vnđ/tháng, thử việc 1 tháng hưởng 85% lương

Thưởng lễ tết, sinh nhật

Đóng BHXH theo quy định Nhà nước và Công ty

Được đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CPE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin