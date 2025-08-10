Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH CPE VIỆT NAM làm việc tại Hải Dương thu nhập 9 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên giao hàng Tại CÔNG TY TNHH CPE VIỆT NAM
- Hải Dương: Thôn Vạn Tải, Xã Hồng Phong, Nam Sách, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
1. Giao hàng đến khách hàng – Thực hiện việc vận chuyển và bàn giao hàng hóa đúng thời gian, đúng địa điểm và đảm bảo nguyên vẹn.
2. Nhập hàng từ nhà cung cấp – Tiếp nhận, kiểm đếm và xác nhận số lượng, chất lượng hàng hóa khi nhập kho.
3. Kiểm tra hàng hóa trước khi giao – Đảm bảo hàng hóa đầy đủ, đúng chủng loại và đạt yêu cầu chất lượng trước khi bàn giao cho khách.
4. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên – Hỗ trợ các nhiệm vụ phát sinh nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động của bộ phận/kho.
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giao hàng.
Trung thực, chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc.
Ưu tiên ứng viên sinh sống gần khu vực công ty để thuận tiện đi lại.
Tại CÔNG TY TNHH CPE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lễ tết, sinh nhật
Đóng BHXH theo quy định Nhà nước và Công ty
Được đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CPE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI