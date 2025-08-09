Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH PAPASAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp nguyên vật liệu, sản phẩm nội thất (gỗ, vải, phụ kiện, thiết bị,...).

Tiếp nhận yêu cầu từ bộ phận sale

Lập kế hoạch và thực hiện các đơn hàng mua vật tư theo yêu cầu từ bộ phận thiết kế, thi công.

Theo dõi tiến độ giao hàng, kiểm tra chất lượng, số lượng, chứng từ hàng hóa.

Quản lý và cập nhật dữ liệu về nhà cung cấp, giá cả, mẫu mã sản phẩm.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ dự án

Xử lý các phát sinh trong quá trình mua hàng, giao nhận.

Báo cáo tình hình mua hàng định kỳ cho cấp trên.