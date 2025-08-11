Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP
Ngày đăng tuyển: 11/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/09/2025
Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: FUJILUX, sunrise G, The Manor Central Park, Đại Kim, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Thực hiện thu chi nội bộ, kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các bộ phận, phần hành, giữa các đơn vị nội bộ, số liệu chi tiết và tổng hợp. Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh..
Lập các chứng từ liên quan đến đề nghị, tạm ứng, thanh toán, hoàn ứng.
Đảm nhiệm theo dõi, đối soát tình hình công nợ thu, trả của công ty.
Báo cáo định kỳ công việc hàng tuần hoặc các công việc phát sinh cho Trưởng nhóm kế toán
Kiểm soát, lưu trữ chứng từ kế toán phù hợp với quản lý ghi Sổ nội bộ.
Hỗ trợ công việc của nhóm và tuân thủ đúng chỉ dẫn của Kế Toán Trưởng.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng, ĐH chuyên ngành kế toán (ưu tiên các trường khối Kinh tế)
Tối thiểu 06 tháng kinh nghiệm vị trí kế toán nội bộ.
Nắm vững quy trình nghiệp vụ kế toán.
Linh hoạt có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong các công việc được phân công.
Thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 9tr - 10tr ( deal theo năng lực )
Được tham gia vào các buổi đào tạo nội bộ, chia sẻ kinh nghiệm của công ty.
Thưởng lương tháng 13, thưởng năm theo kết quả kinh doanh, thưởng các ngày lễ tết đầy đủ,..
Xem xét tăng lương định kỳ 1 năm/lần dựa trên kết quả hoàn thành công việc.
Được đi du lịch hằng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 132 Nguyễn Lương Bằng, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

