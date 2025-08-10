Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KHO VẬN THL làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KHO VẬN THL
Ngày đăng tuyển: 10/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KHO VẬN THL

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KHO VẬN THL

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa T5 Khu đô thị Times City, đường Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Pháp chế:

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kinh tế, hoặc các ngành liên quan.
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo bài .
Kiến thức: Hiểu biết pháp luật Kế toán, thuế, kinh tế , bảo hiểm...; Kiến thức sản phẩm, dịch vụ của công ty.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, xử lý tình huống tốt trong quá trình làm việc với khách hàng và các bộ phận nội bộ.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, chủ động trong công việc và có tinh thần trách nhiệm cao.
Sử dụng thuần thục phần mềm ứng dụng soạn thảo văn bản, bảng tính (Excel), phần mềm chuyên ngành, sử dụng các thiết bị hỗ trợ cho công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KHO VẬN THL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thu nhập cạnh tranh, Lương 9-10tr
Thưởng: Hiệu quả Công việc, thưởng cuối năm
BHXH: Tham giam BHXH theo Luật lao động
Chế độ nâng lương: Đánh giá điều chỉnh thu nhập hàng năm
Hoạt động ngoại khóa: Team building, du lịch hè, du xuân hàng năm
Chế độ phúc lợi mở rộng: Sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau, thai sản…..
Khám sức khỏe định kỳ hằng năm
Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, năng động, thân thiện
Cơ hội thăng tiến và đào tạo: Không hạn chế. Được đào tạo kiến thức, kỹ năng chuyên ngành
Lộ trình công danh: Rõ ràng, rành mạch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KHO VẬN THL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KHO VẬN THL

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KHO VẬN THL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2 Tòa T5 Khu đô thị Times City, số 458 Minh Khai, đường Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

