Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KHO VẬN THL làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa T5 Khu đô thị Times City, đường Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Kế toán thuế

Pháp chế:

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kinh tế, hoặc các ngành liên quan.

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo bài .

Kiến thức: Hiểu biết pháp luật Kế toán, thuế, kinh tế , bảo hiểm...; Kiến thức sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, xử lý tình huống tốt trong quá trình làm việc với khách hàng và các bộ phận nội bộ.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, chủ động trong công việc và có tinh thần trách nhiệm cao.

Sử dụng thuần thục phần mềm ứng dụng soạn thảo văn bản, bảng tính (Excel), phần mềm chuyên ngành, sử dụng các thiết bị hỗ trợ cho công việc.

Quyền Lợi

Thu nhập: Thu nhập cạnh tranh, Lương 9-10tr

Thưởng: Hiệu quả Công việc, thưởng cuối năm

BHXH: Tham giam BHXH theo Luật lao động

Chế độ nâng lương: Đánh giá điều chỉnh thu nhập hàng năm

Hoạt động ngoại khóa: Team building, du lịch hè, du xuân hàng năm

Chế độ phúc lợi mở rộng: Sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau, thai sản…..

Khám sức khỏe định kỳ hằng năm

Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, năng động, thân thiện

Cơ hội thăng tiến và đào tạo: Không hạn chế. Được đào tạo kiến thức, kỹ năng chuyên ngành

Lộ trình công danh: Rõ ràng, rành mạch

Cách Thức Ứng Tuyển

