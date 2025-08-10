Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KHO VẬN THL làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KHO VẬN THL
Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa T5 Khu đô thị Times City, đường Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
Pháp chế:
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kinh tế, hoặc các ngành liên quan.
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo bài .
Kiến thức: Hiểu biết pháp luật Kế toán, thuế, kinh tế , bảo hiểm...; Kiến thức sản phẩm, dịch vụ của công ty.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, xử lý tình huống tốt trong quá trình làm việc với khách hàng và các bộ phận nội bộ.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, chủ động trong công việc và có tinh thần trách nhiệm cao.
Sử dụng thuần thục phần mềm ứng dụng soạn thảo văn bản, bảng tính (Excel), phần mềm chuyên ngành, sử dụng các thiết bị hỗ trợ cho công việc.
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo bài .
Kiến thức: Hiểu biết pháp luật Kế toán, thuế, kinh tế , bảo hiểm...; Kiến thức sản phẩm, dịch vụ của công ty.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, xử lý tình huống tốt trong quá trình làm việc với khách hàng và các bộ phận nội bộ.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, chủ động trong công việc và có tinh thần trách nhiệm cao.
Sử dụng thuần thục phần mềm ứng dụng soạn thảo văn bản, bảng tính (Excel), phần mềm chuyên ngành, sử dụng các thiết bị hỗ trợ cho công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KHO VẬN THL Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Thu nhập cạnh tranh, Lương 9-10tr
Thưởng: Hiệu quả Công việc, thưởng cuối năm
BHXH: Tham giam BHXH theo Luật lao động
Chế độ nâng lương: Đánh giá điều chỉnh thu nhập hàng năm
Hoạt động ngoại khóa: Team building, du lịch hè, du xuân hàng năm
Chế độ phúc lợi mở rộng: Sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau, thai sản…..
Khám sức khỏe định kỳ hằng năm
Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, năng động, thân thiện
Cơ hội thăng tiến và đào tạo: Không hạn chế. Được đào tạo kiến thức, kỹ năng chuyên ngành
Lộ trình công danh: Rõ ràng, rành mạch
Thưởng: Hiệu quả Công việc, thưởng cuối năm
BHXH: Tham giam BHXH theo Luật lao động
Chế độ nâng lương: Đánh giá điều chỉnh thu nhập hàng năm
Hoạt động ngoại khóa: Team building, du lịch hè, du xuân hàng năm
Chế độ phúc lợi mở rộng: Sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau, thai sản…..
Khám sức khỏe định kỳ hằng năm
Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, năng động, thân thiện
Cơ hội thăng tiến và đào tạo: Không hạn chế. Được đào tạo kiến thức, kỹ năng chuyên ngành
Lộ trình công danh: Rõ ràng, rành mạch
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KHO VẬN THL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
-
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI