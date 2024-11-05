Tuyển Quản lý hàng hoá (Merchandiser) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC ANH làm việc tại Bắc Giang thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: - Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Quản lý hàng hoá (Merchandiser) Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

Làm hồ sơ thanh quyết toán hạng mục cơ điện bao gồm các công việc:

Đối chiếu, kiểm soát vật tư thiết bị thi công với hợp đồng

Kiểm soát nghiệm thu vật tư, vật liệu đầu vào với nhà cung cấp

Kiểm soát chứng chỉ vật tư thiết bị đầu vào theo quy định để làm hồ sơ thanh toán với Chủ đầu tư, TVGS, QLDA

Bảo vệ khối lượng thanh toán thi công (giữa thực tế thi công, hợp đồng thực hiện) với Chủ đầu tư, TVGS

Kiểm tra, kiểm soát nghiệm thu khối lượng thanh toán cho các nhà thầu phụ, tổ đội thi công của các hạng mục cơ điện.

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành: Kỹ sư Cơ điện, Kỹ sư Hệ thống Điện, Điện tự động hóa, Thiết bị điện, điện tử viễn thông, ...;

Ưu tiên 02 năm làm việc thực tế tại các đơn vị Thi công Xây dựng, Quản lý các Dự án về cơ điện;

Chưa có kinh nghiệm được đào tạo.

Am hiểu về hệ thống thiết bị cơ – điện (Điện, điện nhẹ, cấp thoát nước, điều hòa không khí, PCCC, CCTV...)

Biết triển khai bản vẽ SHOP, Autocad...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC ANH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 14.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng (cụ thể trao đổi trong quá trình phỏng vấn, thử việc theo năng lực thực tế).

Hỗ trợ 100% chi phí ăn, ở.

Lương tháng 13.

Xét tăng lương định kỳ, đột xuất (trên sự cố gắng, phấn đấu phát triển của bản thân).

Được đào tạo thêm về kỹ năng và chuyên môn.

Cầm tay chỉ việc

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Được đào tạo nghiệp vụ từ cơ bản đến nâng cao.

Nhiều cơ hội thăng tiến tốt.

Thưởng vào các dịp Lễ/Tết trong năm.

Tham gia BHXH đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC ANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin