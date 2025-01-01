Công việc Quản lý hàng hoá (Merchandiser)

Tuyển dụng Merchandiser đang ngày càng trở nên sôi động, tập trung chủ yếu ở các khu vực phát triển như TP. HCM, Bình Dương Hà Nội, Đà Nẵng,... Ứng viên có thể đạt được thu nhập từ 10.000.000 - 36.000.000 VNĐ/tháng, tuy nhiên cần có khả năng tổ chức công việc hiệu quả và làm việc trong môi trường đa quốc gia.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc Merchandiser

Merchandiser là người có vai trò điều phối toàn bộ hoạt động sản xuất kể từ khi bắt đầu cho đến khi sản phẩm đến tay người dùng, bao gồm liên lạc với bên cung ứng nguyên vật liệu, vận hành khâu sản xuất và quản lý đơn hàng. Vị trí này không chỉ kiểm soát mọi khâu trong chuỗi cung ứng mà còn phải giảm thiểu sai sót trong quá trình sản xuất, nhất là trong ngành may mặc với nhiều chủng loại nguyên liệu.

Nhu cầu tuyển dụng Merchandiser đang tăng mạnh, đặc biệt trong bối cảnh ngành may mặc Việt Nam đạt mức xuất khẩu 43,4-43,5 tỷ USD vào cuối năm 2024, với mức tăng trưởng 2 con số. Việt Nam hiện đang là một trong những quốc gia xuất khẩu dệt may hàng đầu, trong khi một số thị trường như Mỹ và EU phục hồi sau đại dịch, mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp dệt may.

Với sự gia tăng đầu tư từ các công ty nước ngoài, nhu cầu tuyển dụng Merchandiser tiếp tục tăng cao, đặc biệt ở vị trí chuyên gia quản lý đơn hàng để có thể đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm. Những cơ hội này không chỉ mở ra tiềm năng nghề nghiệp mà còn mang lại khả năng thăng tiến và phát triển lâu dài cho ứng viên có năng lực.

Nhu cầu tuyển dụng Merchandiser đang ngày càng tăng cao

2. Mức lương trung bình của Merchandiser

Mức lương trong ngành Merchandise có sự dao động rõ rệt dao động từ 10.000.000 - 36.000.000 VNĐ/tháng tùy thuộc theo vị trí công việc và kinh nghiệm. Mức lương trên cho thấy tiềm năng thu nhập cao của nghề này, đặc biệt đối với những người có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên và kỹ năng quản lý, đàm phán, cũng như khả năng làm việc hiệu quả trong môi trường quốc tế.

Những yếu tố này giúp ứng viên gia tăng giá trị bản thân và mở rộng cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.



Mức lương theo cấp bậc

Vị trí Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Merchandise Intern 6.000.000 - 10.000.000 Merchandise Executive 10.000.000 - 25.000.000 Merchandise Manager 29.000.000 - 36.000.000

Mức lương theo lĩnh vực

Vị trí Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Quản lý đơn hàng gia công (CMT) 10.000.000 - 13.000.000 Quản lý đơn hàng xuất FOB 15.000.000 - 25.000.000

Tuyển dụng merchandiser có mức lương khá hấp dẫn cùng lộ trình thăng tiến rõ ràng

3. Tuyển dụng việc làm Merchandiser theo vị trí

Tuyển dụng merchandiser đang thu hút sự chú ý với một loạt các vị trí công việc đa dạng. Ứng viên có thể tham gia vào một số nhiệm vụ từ quản lý đơn hàng, kiểm soát quy trình sản xuất đến phát triển chiến lược bán hàng hiệu quả. Những vị trí này đều yêu cầu sự kết hợp giữa kỹ năng phân tích, tổ chức và khả năng giao tiếp, mở ra cơ hội nghề nghiệp phong phú trong lĩnh vực này.

3.1. Merchandise quản lý đơn hàng FOB

Vị trí Merchandiser quản lý đơn hàng FOB chủ yếu tập trung vào việc theo dõi và quản lý đơn hàng xuất khẩu của khách hàng. Ứng viên sẽ bắt đầu bằng việc nhận mẫu thiết kế từ khách hàng, chỉnh sửa và gửi lại cho họ mẫu mới. Sau khi thống nhất về thiết kế, quản lý đơn hàng tiến hành báo giá FOB và ký kết hợp đồng.

Tiếp theo, công việc của người làm ở vị trí này là phối hợp với nhà cung cấp vật liệu và bộ phận sản xuất để đảm bảo sản phẩm được hoàn thiện đúng yêu cầu. Cuối cùng, khi sản phẩm hoàn thành, người quản lý sẽ sắp xếp vận chuyển để xuất khẩu ra bến cảng.

3.2. Merchandise quản lý đơn hàng CMT

Với công việc quản lý đơn hàng CMT (Cut, Make, Trim), người làm sẽ không phải quản lý nguyên liệu đầu vào mà tập trung vào công đoạn gia công sản phẩm. Ứng viên sẽ theo dõi quá trình sản xuất từ giai đoạn cắt, may cho đến gia công các chi tiết thừa.

Công việc này chủ yếu yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ với nhà máy và phân xưởng sản xuất, đảm bảo rằng tiến độ và chất lượng sản phẩm được kiểm soát chặt chẽ. Đây là công việc đòi hỏi khả năng theo dõi chi tiết và quản lý thời gian để đảm bảo sản phẩm được hoàn thiện đúng hạn.

Vị trí này tập trung vào công đoạn gia công sản phẩm

3.3. Merchandise quản lý đơn hàng tổng hợp

Vị trí Merchandiser quản lý đơn hàng tổng hợp có thể được xem là một công việc toàn diện, bao gồm việc theo dõi các loại đơn hàng theo những phương thức khác nhau như FOB, CMT hay cung ứng nội địa. Người làm sẽ phải quản lý nhiều quy trình từ đầu đến cuối và phải có kiến thức chuyên môn vững vàng để xử lý mọi tình huống phát sinh.

Tuyển dụng Merchandiser quản lý đơn hàng tổng hợp đòi hỏi sự tỉ mỉ và khả năng làm việc năng suất, vì vị trí này sẽ phải giám sát nhiều khía cạnh của quá trình sản xuất và cung ứng sản phẩm, đồng thời đảm bảo tính hiệu quả và đúng tiến độ.

3.4. Merchandise quản lý đơn hàng sản xuất, cung ứng nội địa

Ở vị trí Merchandiser quản lý đơn hàng sản xuất và cung ứng nội địa, công việc chủ yếu là theo dõi hành trình đơn hàng từ khâu sản xuất đến khi sản phẩm được giao đến khách hàng trong nước. Ứng viên cần nắm rõ các khu vực được phân chia và quản lý các công đoạn cung ứng sao cho hiệu quả nhất.

Nhà tuyển dụng merchandiser yêu cầu ứng viên có khả năng tổ chức tốt và hiểu rõ về yêu cầu từ khách hàng nội địa để đảm bảo hàng hóa được cung ứng đúng thời gian và chất lượng, giảm thiểu khối lượng công việc cho các bộ phận khác trong công ty.

Tuyển dụng Merchandiser ngày càng đa dạng và chuyên sâu theo từng vị trí

4. Những việc làm Merchandiser phổ biến nhất

Công việc trong lĩnh vực Merchandise đòi hỏi người làm phải có khả năng quản lý, giao tiếp và phân tích để đảm bảo các hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ và hiệu quả. Khi tuyển dụng Merchandiser, doanh nghiệp tìm kiếm những ứng viên có khả năng theo dõi đơn hàng, báo cáo doanh thu và phát triển chiến lược sản phẩm. Những việc làm này giúp duy trì mối quan hệ vững chắc với khách hàng và đối tác, đồng thời tối ưu hóa doanh thu cho công ty.

4.1. Nhân viên Merchandise

Nhân viên Merchandise chủ yếu chịu trách nhiệm theo dõi và quản lý đơn hàng, doanh số bán hàng, và lượng hàng hóa được xuất ra thị trường. Vị trí này đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, đồng thời kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng tại các cửa hàng.

Công việc của merchandiser bao gồm việc tuân thủ tiêu chuẩn bán hàng, giúp người quản lý qua việc kiểm tra sự tuân thủ tại cửa hàng cũng như đánh giá tầm nhìn thương hiệu. Ngoài ra, nhân viên Merchandise còn báo cáo doanh thu hàng tháng để hỗ trợ việc đánh giá và cải thiện chiến lược kinh doanh.

4.2. Garment Merchandiser (MR)

Vị trí Garment Merchandiser chủ yếu liên quan đến việc giao tiếp với khách hàng và nhà máy sản xuất để xử lý vấn đề phát sinh, đồng thời đề xuất giải pháp hợp lý. Garment Merchandiser cần phải cập nhật thông tin về đơn hàng ở mọi giai đoạn và thực hiện báo cáo giao hàng định kỳ.

Một phần quan trọng của công việc là lập kế hoạch lấy mẫu hàng hóa mới và tìm kiếm đơn hàng từ nhà sản xuất. Để làm tốt công việc này, Garment Merchandiser cần có kỹ năng giao tiếp tốt, sự hiểu biết sâu về sản phẩm cũng như khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt trong môi trường làm việc năng động.

4.3. Merchandising Executive - B’s Mart

Merchandising Executive tại B’s Mart chủ yếu tập trung vào công tác quản trị mua bán hàng hóa và hỗ trợ công tác quản lý, nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng và phát triển doanh số bán hàng. Công việc yêu cầu người đảm nhiệm phải có khả năng tư duy phân tích, đánh giá và xây dựng chiến lược phát triển hiệu quả cho doanh nghiệp.

Đây là một vị trí có nhiều cơ hội thăng tiến, đòi hỏi người làm phải có khả năng phát triển và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, đồng thời đánh giá hoạt động kinh doanh để đưa ra các quyết định hợp lý, giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu doanh thu và lợi nhuận.

Tuyển dụng merchandiser mang đến nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn

5. Khu vực tuyển dụng việc làm Merchandiser

Tuyển dụng Merchandiser tập trung nhiều tại những khu vực phát triển như Đà Nẵng, Hà Nội, TP. HCM và Bình Dương,... nơi có nhiều doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu và bán lẻ cần nhân sự Merchandise.

5.1. Tuyển dụng việc làm Merchandiser tại Đà Nẵng

Đà Nẵng đang trở thành một trung tâm phát triển mạnh mẽ với sự gia tăng các công ty trong lĩnh vực sản xuất, thương mại và dịch vụ. Việc tuyển dụng Merchandiser tại Đà Nẵng chủ yếu tập trung vào doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu và công ty thương mại lớn.

Những công ty này thường tuyển dụng merchandiser có khả năng theo dõi đơn hàng, quản lý quy trình cung ứng và tối ưu hóa hoạt động sản xuất. Thị trường Đà Nẵng mở ra cơ hội lý tưởng cho những ai mong muốn phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động và đang phát triển.

5.2. Tuyển dụng việc làm Merchandiser tại Hà Nội

Hà Nội tập trung số lượng lớn công ty trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuyển dụng Merchandiser tại Hà Nội thường xuất hiện tại những doanh nghiệp sản xuất, chuỗi bán lẻ và công ty xuất khẩu.

Những công ty tuyển dụng Merchandiser tại đây yêu cầu ứng viên có kỹ năng giao tiếp, phân tích thị trường, quản lý đơn hàng và đảm bảo sản phẩm được cung cấp đúng chất lượng và đúng thời gian. Đây là khu vực rất phù hợp cho ứng viên mong muốn phát triển sự nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp.

5.3. Tuyển dụng việc làm Merchandiser tại TP.HCM

TP.HCM cũng là một thị trường sôi động với nhiều công ty lớn trong ngành sản xuất, xuất nhập khẩu và bán lẻ. Nhu cầu tuyển dụng Merchandiser tại TP. HCM chủ yếu tập trung trong một số lĩnh vực thời trang, điện tử và hàng tiêu dùng.

Công việc Merchandiser tại đây yêu cầu ứng viên có khả năng quản lý đơn hàng, theo dõi tiến độ sản xuất và phối hợp với nhà cung cấp để đảm bảo quá trình cung ứng hàng hóa diễn ra suôn sẻ. Thị trường tuyển dụng tại TP. HCM đầy tiềm năng với cơ hội nghề nghiệp rộng mở cho ứng viên.

Doanh nghiệp thuộc nhiều quy mô đang cần tuyển dụng merchandiser

5.4. Tuyển dụng việc làm Merchandiser tại Bình Dương

Với vị trí chiến lược và sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp, đặc biệt là ngành sản xuất, Bình Dương là một điểm nóng trong việc tuyển dụng Merchandiser. Phần lớn công ty trong khu vực này thường tập trung vào sản xuất hàng xuất khẩu, đồ gia dụng và một số ngành công nghiệp phụ trợ.

Việc làm Merchandiser tại Bình Dương yêu cầu ứng viên có khả năng quản lý đơn hàng, phối hợp với các bộ phận sản xuất và đảm bảo yêu cầu xuất khẩu được thực hiện chính xác. Bình Dương là một khu vực lý tưởng cho những ai muốn tham gia vào ngành sản xuất, logistics và xuất khẩu.

6. Mô tả công việc của việc làm Merchandiser

Tuyển dụng Merchandiser hiện nay đang là một trong những nhu cầu cấp thiết của nhiều doanh nghiệp. Một Merchandiser giỏi sẽ đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa các bộ phận trong công ty, từ sản xuất đến bán hàng, nhằm tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh và mang lại lợi nhuận cao nhất.

Quản lý chu trình sản phẩm: Từ khâu lên ý tưởng, thiết kế mẫu sản phẩm, lựa chọn nguyên vật liệu, theo dõi quá trình sản xuất, kiểm soát chất lượng đến khi giao hàng cho khách hàng.

Phân tích thị trường: Nghiên cứu xu hướng thị trường, hành vi của khách hàng để đưa ra những dự báo chính xác về nhu cầu sản phẩm.

Phát triển sản phẩm: Tham gia vào quá trình phát triển sản phẩm mới, từ khâu lên ý tưởng đến khi sản phẩm hoàn thiện.

Quản lý mối quan hệ với khách hàng: Duy trì và phát triển những mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, đồng thời khéo léo giải quyết những vấn đề phát sinh và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Đàm phán với nhà cung cấp: Thương lượng về giá cả, chất lượng và thời gian giao hàng của nguyên vật liệu.

Quản lý hàng tồn kho: Kiểm soát lượng hàng tồn kho để đảm bảo đáp ứng nhu cầu của khách hàng và giảm thiểu chi phí.

Báo cáo doanh số và phân tích hiệu quả: Theo dõi doanh số bán hàng, phân tích hiệu quả của các chiến dịch marketing và đưa ra đề xuất cải thiện.

Lưu ý: Mô tả công việc của vị trí Merchandiser có thể thay đổi tùy vào loại hình công ty và ngành nghề. Ví dụ, công việc của một Merchandiser trong ngành dệt may sẽ khác biệt so với ngành bán lẻ, với yêu cầu quản lý đơn hàng, nguyên liệu và sản xuất chi tiết hơn.

Công việc của Merchandiser bao gồm nhiều nhiệm vụ quan trọng

7. Yêu cầu đối với việc làm Merchandiser

Với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường toàn cầu, cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực Merchandise ngày càng rộng mở. Tuy nhiên, tuyển dụng merchandiser đòi hỏi ứng viên có kỹ năng tổ chức và khả năng làm việc trong môi trường đa quốc gia.

Kiến thức chuyên môn: Nhà tuyển dụng merchandiser thường tìm kiếm ứng viên hiểu biết về lĩnh vực kinh doanh, có kinh nghiệm và kiến thức trong ngành dệt may hoặc một ngành cụ thể khác. Bên cạnh đó, trình độ ngoại ngữ tốt và thành thạo tin học văn phòng cũng là một yếu tố quan trọng.

Kỹ năng giao tiếp và duy trì mối quan hệ: Kỹ năng này giúp Merchandiser làm việc hiệu quả với khách hàng, nhà cung cấp và nhà phân phối, xử lý các vấn đề phát sinh và phát triển mối quan hệ tốt đẹp cho doanh nghiệp.

Kỹ năng lập kế hoạch và xử lý công việc hiệu quả: Merchandiser cần có khả năng đa nhiệm, lập kế hoạch và quản lý công việc một cách hiệu quả, từ gửi mẫu khách hàng đến kiểm tra nguồn nguyên vật liệu và theo dõi tiến độ sản xuất.

Kỹ năng phân tích và đánh giá thị trường: Quan trọng đối với người giữ vai trò quản lý, kỹ năng này giúp xây dựng các chiến lược phát triển phù hợp và tạo tầm ảnh hưởng trong doanh nghiệp.

Kỹ năng đàm phán và thương lượng: Merchandiser cần có khả năng đàm phán tốt để làm việc hiệu quả với khách hàng và nhà cung cấp.

Chịu được áp lực cao: Công việc yêu cầu khả năng chịu được áp lực lớn và khả năng kiên nhẫn, quản lý thời gian hiệu quả.

Am hiểu xu hướng bán hàng và sản xuất mới nhất: Để áp dụng vào thực tiễn công việc một cách hiệu quả.

Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý nhân sự: Có khả năng tổ chức công việc theo từng công đoạn và quản lý đội nhóm hiệu quả.

Lưu ý: Yêu cầu đối với từng vị trí Merchandiser có thể khác nhau, tùy thuộc vào lĩnh vực và phạm vi công việc. Ví dụ như Merchandiser trong ngành may mặc có thể yêu cầu kiến thức chuyên sâu về nguyên liệu và quy trình sản xuất, trong khi Merchandiser trong lĩnh vực bán lẻ lại chú trọng đến kỹ năng phân tích thị trường và tối ưu hóa doanh thu.

Ứng viên cần thích ứng nhanh với môi trường làm việc năng động và sự am hiểu sâu sắc về thị trường

Tuyển dụng merchandiser đang ngày càng được nhiều người quan tâm bởi tính đa dạng của công việc và mức thu nhập khá hấp dẫn. Tiềm năng phát triển trong lĩnh vực này rất lớn, tạo ra nhiều cơ hội việc làm và thăng tiến cho các nhân viên quản lý đơn hàng. Với những kỹ năng chuyên môn và sự đam mê, bạn hoàn toàn có thể xây dựng một sự nghiệp thành công trong lĩnh vực này.