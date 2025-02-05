Tuyển Quản lý hàng hoá (Merchandiser) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẤT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập 14 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẤT NAM
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẤT NAM

Quản lý hàng hoá (Merchandiser)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý hàng hoá (Merchandiser) Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẤT NAM

Mức lương
14 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai:

- 17F2, đường D6, KP1, P Bửu Long, TP Biên Hòa, Đồng Nai., Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Quản lý hàng hoá (Merchandiser) Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

· Dựa vào bản vẽ thi công tính toán thiết bị điện nước, điều hòa không khí phù hợp để thi công ở công trình.
· Hướng dẫn cho đội thợ đấu nối hệ thống điện nước; điều hòa không khí phù hợp với bản vẽ.
· Các công việc theo chỉ đạo của BGĐ.

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Nam từ 25 đến dưới 40 tuổi.
· Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Trung cấp hoặc thợ có tay nghề cao.
· Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trở lên về việc thi công Điện nước, Điều hòa.
· Tinh thần trách nhiệm, khả năng học hỏi tốt, khả năng giao tiếp, truyền đạt tốt.
· Phỏng vấn Đạt đi làm ngay.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẤT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

· Mức lương từ: 14.000.000đ – 16.000.000đ/tháng.
· Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo qui định.
· Thưởng ngày Lễ, Tết, lương tháng 13, theo chính sách công ty.
· Trang bị các thiết bị cần thiết phục vụ công việc.
· Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển cao.
· Và các chế độ khác theo chính sách công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẤT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẤT NAM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẤT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: ĐC: 17F2, đường D6, KP1, P Bửu Long, TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

