Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CIBON VIỆT NAM làm việc tại Ninh Bình thu nhập 13 - 20 Triệu

Mức lương 13 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Ninh Bình: Khánh Phú, Yên Khánh

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

Tham gia xây dựng, triển khai và duy trì hệ thống quản lý EHS (An toàn, Sức khỏe và Môi trường) cho nhà máy sản xuất. Đảm bảo tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn về EHS của pháp luật Việt Nam và các tiêu chuẩn quốc tế liên quan. Phân tích, đánh giá các rủi ro về EHS trong hoạt động sản xuất, đưa ra các giải pháp phòng ngừa và kiểm soát. Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo, huấn luyện về EHS cho nhân viên nhà máy. Theo dõi, giám sát việc thực hiện các quy định, tiêu chuẩn về EHS trong nhà máy. Xử lý các sự cố, tai nạn về EHS, báo cáo cấp trên và các cơ quan chức năng. Thu thập, phân tích dữ liệu về EHS, lập báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất. Tham gia các hoạt động liên quan đến EHS của công ty.

Tham gia xây dựng, triển khai và duy trì hệ thống quản lý EHS (An toàn, Sức khỏe và Môi trường) cho nhà máy sản xuất.

Đảm bảo tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn về EHS của pháp luật Việt Nam và các tiêu chuẩn quốc tế liên quan.

Phân tích, đánh giá các rủi ro về EHS trong hoạt động sản xuất, đưa ra các giải pháp phòng ngừa và kiểm soát.

Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo, huấn luyện về EHS cho nhân viên nhà máy.

Theo dõi, giám sát việc thực hiện các quy định, tiêu chuẩn về EHS trong nhà máy.

Xử lý các sự cố, tai nạn về EHS, báo cáo cấp trên và các cơ quan chức năng.

Thu thập, phân tích dữ liệu về EHS, lập báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất.

Tham gia các hoạt động liên quan đến EHS của công ty.

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành An toàn Lao động, Môi trường, Hóa học, Công nghệ sinh học hoặc các ngành nghề liên quan. Có kiến thức về các quy định, tiêu chuẩn về EHS của pháp luật Việt Nam và các tiêu chuẩn quốc tế liên quan. Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm EHS Kinh nghiệm triển khai & quản lí hệ thống ISO, EHS, thực hiện audit khách hàng & các tiêu chuẩn liên quan Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường công ty nước ngoài quen thuộc với việc chuẩn hóa hệ thống Audit, QVA theo tiêu chuẩn Việt Nam & Quốc Tế

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành An toàn Lao động, Môi trường, Hóa học, Công nghệ sinh học hoặc các ngành nghề liên quan.

Có kiến thức về các quy định, tiêu chuẩn về EHS của pháp luật Việt Nam và các tiêu chuẩn quốc tế liên quan.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm EHS

Kinh nghiệm triển khai & quản lí hệ thống ISO, EHS, thực hiện audit khách hàng & các tiêu chuẩn liên quan

Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường công ty nước ngoài quen thuộc với việc chuẩn hóa hệ thống Audit, QVA theo tiêu chuẩn Việt Nam & Quốc Tế

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CIBON VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH ngay trong thời gian thử việc Xét thưởng năng lực hàng năm Thưởng dịp lễ tết , lương tháng 13

Đóng BHXH ngay trong thời gian thử việc

Xét thưởng năng lực hàng năm

Thưởng dịp lễ tết , lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CIBON VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin