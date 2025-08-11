Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Công Nghệ Kỷ Nguyên Mới làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 13 - 20 Triệu

Mức lương 13 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: Lô 6 Đại Lộ Võ Nguyên Giáp, Phường Hạc Thành, TP Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Điện, Điện tử, Cơ điện tử, Năng lượng tái tạo hoặc các ngành liên quan.

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điện trong đó có tối thiểu 1 năm ở vị trí quản lý.

Am hiểu tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn lắp đặt và bảo trì hệ thống điện mặt trời.

Thành thạo các phần mềm thiết kế và mô phỏng như AutoCAD, SketchUp, PVSyst, MS Project…

Kỹ năng lãnh đạo, lập kế hoạch, quản lý dự án và giải quyết vấn đề.

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ PVSyst, NABCEP hoặc tương đương.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực điện mặt trời

Sức khỏe tốt, sẵn sàng đi công tác khi cần.

Có bằng lái xe oto

Quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Phòng Kỹ Thuật: thiết kế, triển khai thi công, nghiệm thu và bảo trì các dự án điện mặt trời.

Lập kế hoạch, phân bổ nguồn lực, giám sát tiến độ và chất lượng công trình theo tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn và yêu cầu hợp đồng.

Nghiên cứu, đề xuất công nghệ mới, giải pháp tối ưu nhằm nâng cao hiệu suất hệ thống và giảm chi phí.

Kiểm tra, phê duyệt hồ sơ thiết kế, bản vẽ kỹ thuật, dự toán vật tư.

Đào tạo, hướng dẫn và nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ kỹ thuật.

Làm việc và phối hợp với các phòng ban (Kinh Doanh, Mua Hàng, Dự Án) để đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả dự án.

Đại diện công ty làm việc với đối tác, nhà cung cấp và khách hàng về các vấn đề kỹ thuật.

Xây dựng, cải tiến quy trình kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng.

Tại Công ty TNHH Công Nghệ Kỷ Nguyên Mới Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 13-20 triệu/tháng

Thưởng hiệu suất, thưởng lễ Tết, thưởng doanh số phòng ban.

Cơ hội làm việc với các dự án quy mô lớn, công nghệ hiện đại.

Được đào tạo nâng cao chuyên môn, hỗ trợ thi các chứng chỉ quốc tế.

Bảo hiểm đầy đủ theo quy định pháp luật, bảo hiểm tai nạn 24/7.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghệ Kỷ Nguyên Mới

