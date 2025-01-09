Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH SENAO NETWORKS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 20 - 28 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH SENAO NETWORKS VIỆT NAM
Mức lương
20 - 28 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nam: Lô đất CNO4
- Khu Công nghiệp Thái Hà giai đoạn I, Xã Bắc Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 20 - 28 Triệu
1. Kiểm tra nguyên liệu nhập kho chung
2. Xử lý biểu mẫu eIQC
3. Điền hồ sơ chất lượng
4. Xử lý sự bất thường của nguyên liệu nhập kho
Với Mức Lương 20 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Ít nhất có kinh nghiệm 1-2 năm làm Kỹ Sư Quản Lý Chất Lượng IQC/OQC
2. Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành
3. Nắm rõ quy trình sản xuất sản phẩm điện tử từ NPI đến MP
4. Hiểu biết về Audit, 6Sigma, QC 7 tools, Kaizen, 5S-3D, 8D report, 5W1H...
5. Tiếng Trung hoặc tiếng Anh giao tiếp
Tại CÔNG TY TNHH SENAO NETWORKS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SENAO NETWORKS VIỆT NAM
