Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH SENAO NETWORKS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 20 - 28 Triệu

Mức lương 20 - 28 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Lô đất CNO4 - Khu Công nghiệp Thái Hà giai đoạn I, Xã Bắc Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 20 - 28 Triệu

1. Kiểm tra nguyên liệu nhập kho chung

2. Xử lý biểu mẫu eIQC

3. Điền hồ sơ chất lượng

4. Xử lý sự bất thường của nguyên liệu nhập kho

Với Mức Lương 20 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Ít nhất có kinh nghiệm 1-2 năm làm Kỹ Sư Quản Lý Chất Lượng IQC/OQC

2. Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành

3. Nắm rõ quy trình sản xuất sản phẩm điện tử từ NPI đến MP

4. Hiểu biết về Audit, 6Sigma, QC 7 tools, Kaizen, 5S-3D, 8D report, 5W1H...

5. Tiếng Trung hoặc tiếng Anh giao tiếp

Tại CÔNG TY TNHH SENAO NETWORKS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SENAO NETWORKS VIỆT NAM

