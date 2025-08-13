Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nam: KĐT Đồng Văn Xanh, TX. Duy Tiên, Duy Tiên, Huyện Duy Tiên
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Tìm kiếm và đánh giá nhà cung cấp
Quản lý đơn hàng và theo dõi tiến độ
Kiểm soát chất lượng và giải quyết vấn đề
Đàm phán và quản lý hợp đồng
Quản lý hồ sơ và báo cáo
Phối hợp với bộ phận kế hoạch và sản xuất để đảm bảo kế hoạch mua hàng hiệu quả
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết).
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và giải quyết vấn đề tốt.
Kiến thức về quản lý chuỗi cung ứng và quy trình mua hàng.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Kỹ năng sử dụng tin học văn phòng (Word, Excel, v.v.).
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 12 - 20 triệu/tháng
Đảm bảo đầy đủ các quyền lợi theo luật lao động
Tham gia BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước
Được tham gia các hoạt động Teambuilding, du lịch cùng công ty
Được cung cấp công cụ, dụng cụ phục vụ công việc
Thưởng các ngày lễ, tết theo chế độ chung của Công ty
Làm việc trong môi trường thân thiện, trẻ trung
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
