Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: KĐT Đồng Văn Xanh, TX. Duy Tiên, Duy Tiên, Huyện Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Tìm kiếm và đánh giá nhà cung cấp

Quản lý đơn hàng và theo dõi tiến độ

Kiểm soát chất lượng và giải quyết vấn đề

Đàm phán và quản lý hợp đồng

Quản lý hồ sơ và báo cáo

Phối hợp với bộ phận kế hoạch và sản xuất để đảm bảo kế hoạch mua hàng hiệu quả

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết).

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và giải quyết vấn đề tốt.

Kiến thức về quản lý chuỗi cung ứng và quy trình mua hàng.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Kỹ năng sử dụng tin học văn phòng (Word, Excel, v.v.).

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 12 - 20 triệu/tháng

Đảm bảo đầy đủ các quyền lợi theo luật lao động

Tham gia BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước

Được tham gia các hoạt động Teambuilding, du lịch cùng công ty

Được cung cấp công cụ, dụng cụ phục vụ công việc

Thưởng các ngày lễ, tết theo chế độ chung của Công ty

Làm việc trong môi trường thân thiện, trẻ trung

Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM

