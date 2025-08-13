Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN FLAMINGO HOLDING GROUP làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Tổ dân phố số 1, thị trấn Ba Sao, Kim Bảng, Huyện Kim Bảng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

- Vận hành, kiểm soát toàn bộ hệ thống kỹ thuật: điện, phòng cháy chữa cháy...theo nhiệm vụ được giao.

- Chốt các số liệu năng lượng định kỳ, giám sát vận hành các hệ thống kỹ thuật và xử lý các sự cố liên quan.

- Trực xử lý các công việc phát sinh hàng ngày có liên quan trong các tòa nhà, khu công cộng theo yêu cầu của cấp trên.

- Thông báo kịp thời và đầy đủ cho cấp trên về những vấn đề hoặc sự cố không bình thường để đưa ra các biện pháp xử lý phù hợp.

- Thực thi các công việc cứu hoả hoặc giải quyết các trường hợp khẩn cấp xảy ra theo nhiệm vụ được phân công.

- Phối hợp công việc với các đơn vị khác.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Học vấn: Tốt nghiệp Trường nghề/Cao đẳng…chuyên môn kỹ thuật điện, điện lạnh...

- Kinh nghiệm: Ưu tiên có, chấp nhận 0-1 năm kinh nghiệm

- Nắm vững kiến thức chuyên môn Điện dân dụng

- Kỹ năng xử lý tình huống độc lập;

- Kỹ năng vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị điện.…

- Cẩn thận, chăm chỉ

- Trung thực, trách nhiệm

- Không sợ độ cao (không có tiền sử bệnh tiền đình)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FLAMINGO HOLDING GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực

- Tháng lương 13++ tùy theo tình hình kinh doanh & Đánh giá năng lực

- Du lịch nghỉ mát hàng năm

- Sử dụng dịch vụ nội bộ, thưởng ngày lễ, quà lễ/sinh nhật/kỷ niệm…

- Đóng bảo hiểm theo quy định: BHYT, BHXH, BHTN theo luật Lao động Việt Nam

- Được tham gia các khóa đào tạo chuyên nghiệp trong và ngoài công ty, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ và phát triển toàn diện.

- Môi trường làm việc năng động, khuyến khích đóng góp ý kiến cho sự phát triển chung, hướng tới phát triển toàn diện

- Chỗ ở miễn phí cho CBNV ở xa

- Cơm trưa/chiều

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FLAMINGO HOLDING GROUP

