Tuyển Nhân viên hiện trường Logistics CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN TOÀN CẦU ATT làm việc tại Hà Nam thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN TOÀN CẦU ATT
Ngày đăng tuyển: 12/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/09/2025
Nhân viên hiện trường Logistics

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam:

- Hà Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên hiện trường Logistics Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Làm thủ tục thông quan hàng hóa tại Chi cục Hải quan Hà Nam;
Chạy kiểm hóa tại Chi cục hoặc tại đơn vị chỉ định soi chiếu kiểm hoá;
Chịu trách nhiệm giao – nhận bộ chứng từ xuất – nhập từ sales/docs;
Làm thủ tục xin giấy phép, đăng ký kiểm tra chuyên ngành tại các đơn vị trực thuộc Nhà nước;
Làm thủ tục kiểm tra chất lượng, ATTP… tại các đơn vị được chỉ định hoặc tại các trung tâm thẩm quyền cấp;
Phối hợp với các phòng ban khác nhằm bảo đảm thông suốt công việc;
Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của cấp trên;
Thời gian làm việc: Linh hoạt; Địa chỉ làm việc: Linh hoạt, quanh khu vực Hải quan Hà Nam.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học;
Kinh nghiệm: 1 năm vị trí tương đương;
Có mối quan hệ tốt với Cơ quan Hải quan là 1 lợi thế;
Sử dụng thành thạo Office: Word, Excel;
Nhanh nhẹn, học hỏi nhanh, có tâm huyết với công việc, tư duy logic;
Chịu được áp lực cao, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt;
Có khả năng giải quyết vấn đề tức thời hiệu quả;
Do tính chất làm việc với thời gian và địa điểm linh hoạt, yêu cầu ứng viên phải đảm bảo hoàn thành công việc đúng tiến độ được giao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN TOÀN CẦU ATT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực (7.000.000 – 10.000.000 VNĐ), PC khác…;
Thưởng cuối năm, thưởng Lễ - Tết;
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN;
Du lịch hàng năm, tiệc mừng, tiệc kỉ niệm Lễ và ngày đặc biệt…;
Đào tạo kiến thức nghiệp vụ theo ngành nghề kinh doanh của Công ty;
Môi trường làm việc linh hoạt;
Chế độ phúc lợi ngoài lương khác;
Nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác theo Chính sách hiện hành của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN TOÀN CẦU ATT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN TOÀN CẦU ATT

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 10, Tòa Sao Mai Building 19 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

