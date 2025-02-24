Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành CELLPHONES - HỆ THỐNG BÁN LẺ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG, LAPTOP VÀ CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 70 Triệu

Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành CELLPHONES - HỆ THỐNG BÁN LẺ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG, LAPTOP VÀ CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 70 Triệu

CELLPHONES - HỆ THỐNG BÁN LẺ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG, LAPTOP VÀ CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/02/2025
CELLPHONES - HỆ THỐNG BÁN LẺ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG, LAPTOP VÀ CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC

Quản lý/Trưởng phòng vận hành

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý/Trưởng phòng vận hành

Mức lương
40 - 70 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 350 Võ Văn Kiệt, Cô Giang

Mô Tả Công Việc Quản lý/Trưởng phòng vận hành Với Mức Lương 40 - 70 Triệu

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. Xây dựng kế hoạch an toàn thông tin
• Xây dựng chiến lược về an toàn thông tin phù hợp với phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh của công ty
• Đề xuất/ quyết định triển khai các dự án về An toàn thông tin
• Thúc đẩy nhận thức về bảo mật về an ninh thông tin trong toàn tổ chức
• Đề xuất/ tư vấn, Chịu trách nhiệm thực thi và báo cáo cho BOD và các phòng ban liên quan đến các vấn đề đảm bảo An ninh, An toàn hệ thống CNTT.
2. Triển khai kế hoạch an toàn thông tin
• Tổ chức triển khai và vận hành các giải pháp, dịch vụ chuyện sâu về bảo mật (NGFW, NAC, WAF, DLP, PAM, SSO, EPP, SIEM, SOAR, XDR, SOC,…).
• Triển khai các quy trình, chính sách và tài liệu về An toàn thông tin theo quy định của Ngành bán lẻ.
• Triển khai và duy trì các tiêu chuẩn bảo mật cho doanh nghiệp.
• Kiểm soát việc tuân thủ các Quy định, Quy trình về bảo mật thông tin của Nhân viên
• Hỗ trợ các đơn vị phòng ban liên quan trong quá trình vận hành hệ thống CNTT.
• Chủ trì việc giải quyết các sự cố bảo mật an toàn thông tin
• Chủ trì triển khai kế hoạch dò quét và vá các lỗ hổng hệ thống
3. Quản lý phát triển năng lực

Với Mức Lương 40 - 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CELLPHONES - HỆ THỐNG BÁN LẺ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG, LAPTOP VÀ CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CELLPHONES - HỆ THỐNG BÁN LẺ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG, LAPTOP VÀ CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC

Liên Hệ Công Ty

CELLPHONES - HỆ THỐNG BÁN LẺ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG, LAPTOP VÀ CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC

CELLPHONES - HỆ THỐNG BÁN LẺ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG, LAPTOP VÀ CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 350 Đường Võ Văn Kiệt, Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

