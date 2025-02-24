Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành CELLPHONES - HỆ THỐNG BÁN LẺ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG, LAPTOP VÀ CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 70 Triệu

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Xây dựng kế hoạch an toàn thông tin

• Xây dựng chiến lược về an toàn thông tin phù hợp với phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh của công ty

• Đề xuất/ quyết định triển khai các dự án về An toàn thông tin

• Thúc đẩy nhận thức về bảo mật về an ninh thông tin trong toàn tổ chức

• Đề xuất/ tư vấn, Chịu trách nhiệm thực thi và báo cáo cho BOD và các phòng ban liên quan đến các vấn đề đảm bảo An ninh, An toàn hệ thống CNTT.

2. Triển khai kế hoạch an toàn thông tin

• Tổ chức triển khai và vận hành các giải pháp, dịch vụ chuyện sâu về bảo mật (NGFW, NAC, WAF, DLP, PAM, SSO, EPP, SIEM, SOAR, XDR, SOC,…).

• Triển khai các quy trình, chính sách và tài liệu về An toàn thông tin theo quy định của Ngành bán lẻ.

• Triển khai và duy trì các tiêu chuẩn bảo mật cho doanh nghiệp.

• Kiểm soát việc tuân thủ các Quy định, Quy trình về bảo mật thông tin của Nhân viên

• Hỗ trợ các đơn vị phòng ban liên quan trong quá trình vận hành hệ thống CNTT.

• Chủ trì việc giải quyết các sự cố bảo mật an toàn thông tin

• Chủ trì triển khai kế hoạch dò quét và vá các lỗ hổng hệ thống

3. Quản lý phát triển năng lực