Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế LT Viễn Đông làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

• Control service quality & ensure the apartment is operated professionally in accordance with established quality standards.

Kiểm soát chất lượng dịch vụ & đảm bảo căn hộ được vận hành một cách chuyên nghiệp theo đúng tiêu chuẩn chất lượng đã xây dựng.

• Receive preliminary information about customer needs through superiors, Admin, and sales departments.

Tiếp nhận thông tin sơ bộ về nhu cầu khách hàng, thông qua cấp trên, Admin, bộ phận kinh doanh

• Assist tenants with procedures related to rental contracts and check in/out of the apartment

Hỗ trợ khách thuê các thủ tục liên quan đến hợp đồng thuê, check in/out căn hộ

• Schedule apartment cleaning before guest check-in and after guest check-out.

Book lịch dọn vệ sinh căn hộ trước khi khách check in và sau khi khách check out.