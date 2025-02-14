Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế LT Viễn Đông làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý/Trưởng phòng vận hành Tại Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế LT Viễn Đông
- Hồ Chí Minh: Lầu 1, Tòa nhà H3, số 384 Hoàng Diệu, Q.4, TP.HCM
Mô Tả Công Việc Quản lý/Trưởng phòng vận hành Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
• Control service quality & ensure the apartment is operated professionally in accordance with established quality standards.
Kiểm soát chất lượng dịch vụ & đảm bảo căn hộ được vận hành một cách chuyên nghiệp theo đúng tiêu chuẩn chất lượng đã xây dựng.
• Receive preliminary information about customer needs through superiors, Admin, and sales departments.
Tiếp nhận thông tin sơ bộ về nhu cầu khách hàng, thông qua cấp trên, Admin, bộ phận kinh doanh
• Assist tenants with procedures related to rental contracts and check in/out of the apartment
Hỗ trợ khách thuê các thủ tục liên quan đến hợp đồng thuê, check in/out căn hộ
• Schedule apartment cleaning before guest check-in and after guest check-out.
Book lịch dọn vệ sinh căn hộ trước khi khách check in và sau khi khách check out.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
:
Thời gian làm việc: từ 9h-18h (t2-t6) và sáng T7 (9h-12h30).
Tại Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế LT Viễn Đông Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế LT Viễn Đông
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI