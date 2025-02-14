Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế LT Viễn Đông làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế LT Viễn Đông
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Quản lý/Trưởng phòng vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý/Trưởng phòng vận hành Tại Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế LT Viễn Đông

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lầu 1, Tòa nhà H3, số 384 Hoàng Diệu, Q.4, TP.HCM

Mô Tả Công Việc Quản lý/Trưởng phòng vận hành Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

• Control service quality & ensure the apartment is operated professionally in accordance with established quality standards.
Kiểm soát chất lượng dịch vụ & đảm bảo căn hộ được vận hành một cách chuyên nghiệp theo đúng tiêu chuẩn chất lượng đã xây dựng.
• Receive preliminary information about customer needs through superiors, Admin, and sales departments.
Tiếp nhận thông tin sơ bộ về nhu cầu khách hàng, thông qua cấp trên, Admin, bộ phận kinh doanh
• Assist tenants with procedures related to rental contracts and check in/out of the apartment
Hỗ trợ khách thuê các thủ tục liên quan đến hợp đồng thuê, check in/out căn hộ
• Schedule apartment cleaning before guest check-in and after guest check-out.
Book lịch dọn vệ sinh căn hộ trước khi khách check in và sau khi khách check out.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Working hours: 9:00 AM – 6:00 PM (Monday to Friday) and Saturday morning (9:00 AM – 12:30 PM).
Thời gian làm việc: từ 9h-18h (t2-t6) và sáng T7 (9h-12h30).

Tại Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế LT Viễn Đông Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế LT Viễn Đông

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Hadu Truong

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

