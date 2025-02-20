Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Công Ty TNHH Chuỗi Cung Ứng Quốc Tế Shining Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1,000 USD

1. Tổng quan công việc :

Chịu trách nhiệm quản lý chung hoạt động hậu cần của công ty tại HCM/ĐN/HP.Điều phối hoạt động hiệu quả của hoạt động xuất nhập khẩu đường biển và đường hàng không, nâng cao chất lượng dịch vụ hậu cần và khả năng cạnh tranh trên thị trường, đảm bảo chuẩn hóa hoạt động kinh doanh, tối ưu hóa chi phí và cải thiện sự hài lòng của khách hàng

2. Trách nhiệm công việc

2.1 Quản lý quy trình kinh doanh

- Chỉ đạo việc lập kế hoạch và thực hiện các quy trình kinh doanh xuất nhập khẩu đường biển và đường hàng không, bao gồm đặt chỗ, khai báo hải quan, kiểm tra, sắp xếp vận chuyển, xếp dỡ hàng hóa và quản lý kho bãi, để đảm bảo kết nối liền mạch từng khâu, hoạt động tuân thủ và hiệu quả

- Liên tục tối ưu hóa quy trình kinh doanh, xác định và giải quyết các vấn đề vận hành, giảm chi phí hậu cần và nâng cao hiệu quả hoạt động

2.2 Quản lý và phát triển nhóm

- Lãnh đạo và quản lý đội ngũ vận hành hậu cần địa phương, phân bổ hợp lý nguồn nhân lực, làm rõ trách nhiệm công việc, nâng cao trình độ chuyên môn và nhận thức dịch vụ của đội ngũ

- Thiết lập cơ chế đánh giá hiệu suất khoa học để thúc đẩy nhóm đạt được mục tiêu và tạo ra bầu không khí làm việc hiệu quả và hợp tác

2.3 Duy trì mối quan hệ khách hàng