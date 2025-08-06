Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
Ngày đăng tuyển: 06/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/09/2025
Nhân viên thủ kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Tĩnh: Hoa Tiên Paradise, Thành Vân, Xuân Thàn, Nghi Xuân, Nghi Xuân, Thành phố Hà Tĩnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thực hiện thủ tục nhập – xuất hàng, kiểm tra chứng từ và ghi phiếu theo quy định.
Theo dõi số lượng xuất – nhập – tồn hằng ngày và đối chiếu với định mức tồn kho.
Đảm bảo và cập nhật định mức tồn kho tối thiểu, đề xuất điều chỉnh khi cần.
Lập phiếu yêu cầu mua hàng, theo dõi tiến độ nhập hàng và đôn đốc việc mua hàng.
Sắp xếp, bảo quản hàng hóa trong kho khoa học, tránh hư hỏng, ẩm ướt, đổ vỡ.
Lập và cập nhật sơ đồ kho, quản lý hàng theo nguyên tắc FIFO với hàng dễ hư hỏng.
Tuân thủ nghiêm ngặt quy định PCCC, an toàn kho và kiểm tra kệ hàng định kỳ.
Phối hợp với các bộ phận liên quan (mua hàng, kế toán) để đảm bảo quy trình kho chuẩn xác.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng các ngành Kế toán, Quản lý kho, Logistics hoặc liên quan.
Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong công tác quản lý kho hoặc thủ kho.
Hiểu rõ quy trình nhập – xuất – tồn kho và quản lý hàng hóa.
Sử dụng thành thạo Excel, phần mềm quản lý kho và các công cụ văn phòng.
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm và chịu được áp lực công việc.
Có kỹ năng sắp xếp, tổ chức kho hàng khoa học và logic.
Nắm vững nguyên tắc FIFO và các tiêu chuẩn bảo quản hàng hóa.
Am hiểu và tuân thủ quy định về PCCC và an toàn lao động trong kho.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 8.000.000 - 12.000.000 VNĐ
Được hưởng đầy đủ mọi quyền lợi theo đúng Luật lao động hiện hành.
Được hưởng các chế độ phúc lợi đặc biệt dành cho cán bộ nhân viên Cengroup
Được tham gia du lịch nghỉ mát hàng năm cùng Tập đoàn.
Được khen thưởng, tăng lương định kỳ
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Tham gia đầy đủ các BHXH/ BHYT/ BHTN theo luật lao động quy định.
Được tham gia các khóa đào tạo nhằm nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 1, Tòa B Sky City, số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

