Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Hyosung Vietnam Corp làm việc tại Đồng Nai thu nhập 450 - 700 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Tại Hyosung Vietnam Corp
- Đồng Nai: N2 Street, Nhon Trach 5 IZ, Hiep Phuoc Town, Nhon Trach District, Dong Nai Province
Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương 450 - 700 USD
*KỸ SƯ BẢO TRÌ (3 NĂM KINH NGHIỆM)
- Quản lý, giám sát, đào tạo công nhân viên trong team bảo trì để đảm bảo hiệu suất máy móc làm việc trong nhà máy
- Phát triển kế hoạch, theo dõi và kiểm tra tình trạng của các thiết bị kỹ thuật, máy cuộn và hệ thống đường ống
- Đảm bảo tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn về mặt kỹ thuật, an toàn lao động và môi trường
- Kết hợp với các phòng ban khác để giải quyết vấn đề và duy trì hiệu suất hoạt động ổn định của các thiết bị máy móc trong nhà máy
*KỸ SƯ BẢO TRÌ (1 NĂM KINH NGHIỆM)
- Phụ trách công việc duy trì hiệu suất làm việc và chi phí bảo trì dành cho thiết bị trong khu vực xưởng, nhà máy
- Làm công tác bảo trì máy móc theo tần suất hoặc trục trặc bất ngờ
- Vận hành và kiểm soát và lên kết hoạch bảo trì để khắc phục và phòng ngừa thiết bị máy móc
- Quản lý số lượng phụ tùng và thực hiện đặt đơn hàng mua các vật liệu
Với Mức Lương 450 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Hyosung Vietnam Corp Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng Tết/ Thưởng sản xuất/ Thưởng đánh giá theo hệ số A/ B/ C: :180% - 350% Lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hyosung Vietnam Corp
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
