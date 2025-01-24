Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Hyosung Vietnam Corp làm việc tại Đồng Nai thu nhập 450 - 700 USD

*KỸ SƯ BẢO TRÌ (3 NĂM KINH NGHIỆM)

- Quản lý, giám sát, đào tạo công nhân viên trong team bảo trì để đảm bảo hiệu suất máy móc làm việc trong nhà máy

- Phát triển kế hoạch, theo dõi và kiểm tra tình trạng của các thiết bị kỹ thuật, máy cuộn và hệ thống đường ống

- Đảm bảo tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn về mặt kỹ thuật, an toàn lao động và môi trường

- Kết hợp với các phòng ban khác để giải quyết vấn đề và duy trì hiệu suất hoạt động ổn định của các thiết bị máy móc trong nhà máy

*KỸ SƯ BẢO TRÌ (1 NĂM KINH NGHIỆM)

- Phụ trách công việc duy trì hiệu suất làm việc và chi phí bảo trì dành cho thiết bị trong khu vực xưởng, nhà máy

- Làm công tác bảo trì máy móc theo tần suất hoặc trục trặc bất ngờ

- Vận hành và kiểm soát và lên kết hoạch bảo trì để khắc phục và phòng ngừa thiết bị máy móc

- Quản lý số lượng phụ tùng và thực hiện đặt đơn hàng mua các vật liệu