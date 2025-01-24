Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Hyosung Vietnam Corp làm việc tại Đồng Nai thu nhập 450 - 700 USD

Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Hyosung Vietnam Corp làm việc tại Đồng Nai thu nhập 450 - 700 USD

Hyosung Vietnam Corp
Ngày đăng tuyển: 24/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2025
Hyosung Vietnam Corp

Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Tại Hyosung Vietnam Corp

Mức lương
450 - 700 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: N2 Street, Nhon Trach 5 IZ, Hiep Phuoc Town, Nhon Trach District, Dong Nai Province

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương 450 - 700 USD

*KỸ SƯ BẢO TRÌ (3 NĂM KINH NGHIỆM)
- Quản lý, giám sát, đào tạo công nhân viên trong team bảo trì để đảm bảo hiệu suất máy móc làm việc trong nhà máy
- Phát triển kế hoạch, theo dõi và kiểm tra tình trạng của các thiết bị kỹ thuật, máy cuộn và hệ thống đường ống
- Đảm bảo tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn về mặt kỹ thuật, an toàn lao động và môi trường
- Kết hợp với các phòng ban khác để giải quyết vấn đề và duy trì hiệu suất hoạt động ổn định của các thiết bị máy móc trong nhà máy
*KỸ SƯ BẢO TRÌ (1 NĂM KINH NGHIỆM)
- Phụ trách công việc duy trì hiệu suất làm việc và chi phí bảo trì dành cho thiết bị trong khu vực xưởng, nhà máy
- Làm công tác bảo trì máy móc theo tần suất hoặc trục trặc bất ngờ
- Vận hành và kiểm soát và lên kết hoạch bảo trì để khắc phục và phòng ngừa thiết bị máy móc
- Quản lý số lượng phụ tùng và thực hiện đặt đơn hàng mua các vật liệu

Với Mức Lương 450 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

**YÊU CẦU CHUNG:

Tại Hyosung Vietnam Corp Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng
Thưởng Tết/ Thưởng sản xuất/ Thưởng đánh giá theo hệ số A/ B/ C: :180% - 350% Lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hyosung Vietnam Corp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Hyosung Vietnam Corp

Hyosung Vietnam Corp

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Đường N2 – KCN Nhơn Trạch 5 – Huyện Nhơn Trạch – Tỉnh Đồng Nai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-sua-chua-bao-tri-may-cong-nghiep-thu-nhap-450-700-thang-tai-dong-nai-job312727
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Aden Services LTD Vietnam
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Aden Services LTD Vietnam làm việc tại Hà Nam thu nhập 1 - 15 USD
Aden Services LTD Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nam Còn 20 ngày để ứng tuyển 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Hạn nộp: 14/09/2025
Bắc Ninh Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Asiafoods Corporation
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Asiafoods Corporation làm việc tại Bình Định thu nhập 700 - 1 USD
Asiafoods Corporation
Hạn nộp: 04/09/2025
Bình Định Đã hết hạn 700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 400 - 500 USD
Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 400 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Aden Vietnam
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Aden Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập 600 - 650 USD
Aden Vietnam
Hạn nộp: 11/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 600 - 650 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions Vietnam Limited
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions Vietnam Limited làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GENTHERM VIỆT NAM
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp CÔNG TY TNHH GENTHERM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GENTHERM VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nam Ninh Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy
Hạn nộp: 12/08/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc)
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc)
Hạn nộp: 07/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Aden Vietnam
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Aden Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập 550 - 600 USD
Aden Vietnam
Hạn nộp: 30/08/2025
Bình Dương Đã hết hạn 550 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Amway Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Amway Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Amway Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 22/10/2025
Đồng Nai Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Torrecid Vietnam Co; Ltd
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Torrecid Vietnam Co; Ltd làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Torrecid Vietnam Co; Ltd
Hạn nộp: 18/10/2025
Đồng Nai Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 11 Triệu
Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Hạn nộp: 11/10/2025
Đồng Nai Còn 15 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Còn 7 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Đồng Nai Còn 7 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cargill Vietnam
Tuyển Chuyên viên pháp chế Cargill Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Cargill Vietnam
Hạn nộp: 01/10/2025
Đồng Nai Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP DNP HOLDING
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CP DNP HOLDING làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1 - 2 Triệu
CÔNG TY CP DNP HOLDING
Hạn nộp: 04/10/2025
Đồng Nai Còn 8 ngày để ứng tuyển 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình làm việc tại Hưng Yên thu nhập 14 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Đồng Nai Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Aden Services LTD Vietnam
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Aden Services LTD Vietnam làm việc tại Hà Nam thu nhập 1 - 15 USD
Aden Services LTD Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nam Còn 20 ngày để ứng tuyển 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Hạn nộp: 14/09/2025
Bắc Ninh Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Asiafoods Corporation
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Asiafoods Corporation làm việc tại Bình Định thu nhập 700 - 1 USD
Asiafoods Corporation
Hạn nộp: 04/09/2025
Bình Định Đã hết hạn 700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 400 - 500 USD
Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 400 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Aden Vietnam
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Aden Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập 600 - 650 USD
Aden Vietnam
Hạn nộp: 11/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 600 - 650 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions Vietnam Limited
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions Vietnam Limited làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GENTHERM VIỆT NAM
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp CÔNG TY TNHH GENTHERM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GENTHERM VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nam Ninh Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy
Hạn nộp: 12/08/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc)
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc)
Hạn nộp: 07/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Aden Vietnam
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Aden Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập 550 - 600 USD
Aden Vietnam
Hạn nộp: 30/08/2025
Bình Dương Đã hết hạn 550 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt làm việc tại Bình Thuận thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp VIỆN KHOA HỌC MỸ PHẨM VÀ SỨC KHỎE EBB làm việc tại Đồng Nai thu nhập 25 - 35 Triệu VIỆN KHOA HỌC MỸ PHẨM VÀ SỨC KHỎE EBB
25 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp CÔNG TY TNHH HARD DISCOUNT VIETNAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập 13 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH HARD DISCOUNT VIETNAM
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty TNHH Sơn Kansai Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 12 Triệu Công Ty TNHH Sơn Kansai Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Hyosung Vietnam Corp làm việc tại Đồng Nai thu nhập 450 - 700 USD Hyosung Vietnam Corp
450 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty TNHH Ziehl-Abegg Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Ziehl-Abegg Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Navigos Search làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận Navigos Search
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Kinderworld International Group làm việc tại Đồng Nai thu nhập 400 - 500 USD Kinderworld International Group
400 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Sunjin Vina Co., Ltd làm việc tại Đồng Nai thu nhập 500 - 550 USD Sunjin Vina Co., Ltd
500 - 550 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty TNHH Hangcha Forklift Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 600 - 1 USD Công Ty TNHH Hangcha Forklift Việt Nam
600 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Kinderworld International Group làm việc tại Đồng Nai thu nhập 400 - 500 USD Kinderworld International Group
400 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Long Thuận làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Long Thuận
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm