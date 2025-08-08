Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc)
Ngày đăng tuyển: 08/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/09/2025
Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc)

Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Tại Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Đường D1, Khu CN Yên Mỹ II, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận

MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC
• Đảm bảo an toàn con người và tài sản
• Đảm bảo chất lượng bảo trì, máy không dừng ngoài kế hoạch
TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC
1- Quản lý và giám sát đảm bảo an toàn con người và tài sản trong phạm vi quản lý
2- Quản lý và giám sát đảm bảo văn hóa đoàn kết, 5S, không có đồng nghiệp không hài lòng về đồng nghiệp
3- Quản lý và giám sát đảm bảo chất lượng của thiết bị, máy và dây chuyền trong nhà máy
4- Quản lý và đảm bảo máy dừng theo kế hoạch
5- Lập và triển khai kế hoạch tiếp nhận, lắp đặt, căn chỉnh, hiệu chuẩn, nghiệm thu máy móc thiết bị mới đầu tư vào hoạt động

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ đào tạo: Đại học trở lên
Trình độ đào tạo:
- Chuyên ngành đào tạo: Cơ khí, điện tự động hóa
- Yêu cầu bắt buộc: Bằng tốt nghiệp đại học trở lên

Tại Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc)

Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 14-15 A18, BTSL 2, Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

