Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Tại Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc)
- Hưng Yên: Đường D1, Khu CN Yên Mỹ II, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận
MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC
• Đảm bảo an toàn con người và tài sản
• Đảm bảo chất lượng bảo trì, máy không dừng ngoài kế hoạch
TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC
1- Quản lý và giám sát đảm bảo an toàn con người và tài sản trong phạm vi quản lý
2- Quản lý và giám sát đảm bảo văn hóa đoàn kết, 5S, không có đồng nghiệp không hài lòng về đồng nghiệp
3- Quản lý và giám sát đảm bảo chất lượng của thiết bị, máy và dây chuyền trong nhà máy
4- Quản lý và đảm bảo máy dừng theo kế hoạch
5- Lập và triển khai kế hoạch tiếp nhận, lắp đặt, căn chỉnh, hiệu chuẩn, nghiệm thu máy móc thiết bị mới đầu tư vào hoạt động
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ đào tạo:
- Chuyên ngành đào tạo: Cơ khí, điện tự động hóa
- Yêu cầu bắt buộc: Bằng tốt nghiệp đại học trở lên
