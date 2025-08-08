Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC

• Đảm bảo an toàn con người và tài sản

• Đảm bảo chất lượng bảo trì, máy không dừng ngoài kế hoạch

TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC

1- Quản lý và giám sát đảm bảo an toàn con người và tài sản trong phạm vi quản lý

2- Quản lý và giám sát đảm bảo văn hóa đoàn kết, 5S, không có đồng nghiệp không hài lòng về đồng nghiệp

3- Quản lý và giám sát đảm bảo chất lượng của thiết bị, máy và dây chuyền trong nhà máy

4- Quản lý và đảm bảo máy dừng theo kế hoạch

5- Lập và triển khai kế hoạch tiếp nhận, lắp đặt, căn chỉnh, hiệu chuẩn, nghiệm thu máy móc thiết bị mới đầu tư vào hoạt động