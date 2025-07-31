Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Aden Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập 550 - 600 USD

* Role Summary / Mô tả:

The Mechanical Maintenance Technician is responsible for maintaining, repairing, and inspecting mechanical equipment and systems to ensure efficient and safe operations.

Kỹ thuật viên bảo trì cơ khí chịu trách nhiệm bảo trì, sửa chữa và kiểm tra thiết bị và hệ thống cơ khí để đảm bảo hoạt động hiệu quả và an toàn.

* Key Responsibilities / Nhiệm vụ chính:

• Perform routine and preventive maintenance on mechanical equipment. /Thực hiện bảo trì định kỳ và phòng ngừa cho thiết bị cơ khí.

• Troubleshoot and repair mechanical issues in production or facility systems. /Chẩn đoán và sửa chữa các sự cố cơ khí trong hệ thống sản xuất hoặc cơ sở.

• Conduct inspections and record maintenance data. /Thực hiện kiểm tra và ghi lại dữ liệu bảo trì.

• Assist in installation and commissioning of new machinery. /Hỗ trợ lắp đặt và chạy thử máy móc mới.

• Ensure compliance with safety standards during maintenance tasks. /Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn khi thực hiện công việc bảo trì.

• Work with other departments to resolve technical problems. /Phối hợp với các bộ phận khác để giải quyết vấn đề kỹ thuật.

• Maintain tools, spare parts, and ensure workshop cleanliness./ Bảo quản dụng cụ, phụ tùng và giữ gìn khu vực làm việc sạch sẽ.