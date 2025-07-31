Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Aden Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập 550 - 600 USD

Aden Vietnam
Ngày đăng tuyển: 31/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/08/2025
Aden Vietnam

Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Tại Aden Vietnam

Mức lương
550 - 600 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Khu công nghiệp VSIP 3

- Bình Dương, ĐT746B, Hội Nghĩa, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương 550 - 600 USD

* Role Summary / Mô tả:
The Mechanical Maintenance Technician is responsible for maintaining, repairing, and inspecting mechanical equipment and systems to ensure efficient and safe operations.
Kỹ thuật viên bảo trì cơ khí chịu trách nhiệm bảo trì, sửa chữa và kiểm tra thiết bị và hệ thống cơ khí để đảm bảo hoạt động hiệu quả và an toàn.
* Key Responsibilities / Nhiệm vụ chính:
• Perform routine and preventive maintenance on mechanical equipment. /Thực hiện bảo trì định kỳ và phòng ngừa cho thiết bị cơ khí.
• Troubleshoot and repair mechanical issues in production or facility systems. /Chẩn đoán và sửa chữa các sự cố cơ khí trong hệ thống sản xuất hoặc cơ sở.
• Conduct inspections and record maintenance data. /Thực hiện kiểm tra và ghi lại dữ liệu bảo trì.
• Assist in installation and commissioning of new machinery. /Hỗ trợ lắp đặt và chạy thử máy móc mới.
• Ensure compliance with safety standards during maintenance tasks. /Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn khi thực hiện công việc bảo trì.
• Work with other departments to resolve technical problems. /Phối hợp với các bộ phận khác để giải quyết vấn đề kỹ thuật.
• Maintain tools, spare parts, and ensure workshop cleanliness./ Bảo quản dụng cụ, phụ tùng và giữ gìn khu vực làm việc sạch sẽ.

Với Mức Lương 550 - 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Aden Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Aden Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

