Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hải Phòng thu nhập 3 - 6 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

Thực tập sinh kinh doanh

Mức lương
3 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
8 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: hệ thống quản trị khách hàng “hỏi là có thông tin”, được huấn luyện kỹ lưỡng, liên tục., Quận Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 3 - 6 Triệu

● Tiếp nhận, xử lý danh sách khách hàng từ công ty. Gọi điện giới thiệu và tư vấn cho khách hàng về tiềm năng của sản phẩm.
● Thuyết phục khách hàng là các phụ huynh đăng ký tham gia trải nghiệm các sản phẩm, khóa học dành cho trẻ em của Công ty.
● Chủ động mở rộng thêm tệp khách hàng thông qua các kênh khác nhau, hỗ trợ tổ chức sự kiện tạo nguồn data, tìm kiếm data trên các trang mạng xã hội (Được cung cấp công cụ)
● Báo cáo lên các cấp quản lý về nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng; hoạt động của đối thủ cạnh tranh và tiềm năng trong việc phát triển kinh doanh sản phẩm/dịch vụ
● Các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 3 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Sinh viên năm 3 năm 4 hoặc mới tốt nghiệp các trường Đại học/cao đẳng tất cả các chuyên ngành. Ưu tiên sinh viên khối ngành kinh tế
● Yêu thích và có định hướng về công việc tư vấn, chăm sóc khách hàng.
● Không nói ngọng, nói lắp, giọng địa phương.
● Có ý thức không ngừng nâng cao trình độ bằng việc tham gia các workshop, seminar, hội thảo,...
● Có laptop cá nhân và không ngại làm cuối tuần.
● Thời gian làm việc: Làm thể đăng ký 1 trong 2 ca (Mức lương tương ứng theo từng ca). Từ thứ 3 tới chủ nhật.
Ca 1: Từ 13h00 - 17h00 (Làm việc 24 ca/tuần)
Ca 2: Từ 13h00 - 21h00 (Làm việc 48 ca/tuần)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 3 triệu VND - 6 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, số 463 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng

