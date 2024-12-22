Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU GREEN TROPICAL làm việc tại Nghệ An thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Nghệ An: 39 Lê Hồng Phong, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

Sáng tạo nội dung các bài viết xung quanh sản phẩm / Videos / Media trên Tiktok, Youtube....

Thực hiện các nội dung bằng Short Videos, Media

Quản trị về mặt nội dung các kênh truyền thông số của: Tiktok; Youtube; Các kênh Social Media khác.

Phối hợp với bộ phận thiết kế, quay dựng để thực hiện các ấn phẩm Media, ấn phẩm quảng cáo và những ấn phẩm truyền thông bằng Videos.

Phân tích xu hướng truyền thông để lựa chọn chủ đề/nội dung truyền thông phù hợp trong từng giai đoạn, chiến dịch cụ thể.

Đo lường hiệu quả truyền thông của các nội dung trên kênh đã thực hiện.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm : KHÔNG, sẽ được đào tạo tại công ty

KHÔNG

Thực tập tối thiểu 5 buổi nửa ngày/tuần, ưu tiên các bạn có thể làm fulltime.

Sinh viên hoặc mới tốt nghiệp các trường Cao đẳng, Đại học chuyên ngành

Có kiến thức marketing căn bản và phân tích xu hướng...

Biết Edit video là lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU GREEN TROPICAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức hỗ trợ Thực tập tối thiểu 1,2 - 3 triệu, review tăng hỗ trợ thực tập và tham gia dự án và Xây dựng chiến lược cùng công ty. Hỗ trợ thực tập + thưởng dự án, thưởng tháng 13, thưởng cuối năm.

Hỗ trợ gửi xe miễn phí, dấu xác nhận thực tập.

Được training các kiến thức,kỹ năng, học hỏi tích lũy kinh nghiệm thực tế trong quá trình phát triển sản phẩm.

Được làm việc trong môi trường công ty giàu kinh nghiệm, năng động.

Lịch thực tập linh động để đảm bảo thời gian học ở trường, nghỉ CN.

Có lộ trình đào tạo rõ ràng, có mentor phụ trách hướng dẫn, review và check năng lực hàng tuần.

Đào tạo trở thành nhân viên Parttime/Fulltime sau thời gian thực tập.

Được tham gia các hoạt động của công ty: Happy Hour T6 hàng tuần, tổ chức sinh nhật cho nhân viên hàng tháng, liên hoan công ty,,...

Trao đổi thêm khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU GREEN TROPICAL

