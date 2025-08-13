Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO CHD làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 48 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO CHD
Ngày đăng tuyển: 13/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/09/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO CHD

Mức lương
12 - 48 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 217 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 48 Triệu

- Tìm kiếm & xây dựng mối quan hệ với khách hàng, đại lý và đối tác du lịch ở nước ngoài.
- Tư vấn, thiết kế & báo giá tour du lịch Việt Nam.
- Giao tiếp, trao đổi với khách/đối tác qua email, điện thoại, các nền tảng quốc tế
- Theo sát hành trình khách trước, trong và sau tour để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất.

Với Mức Lương 12 - 48 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương (Sale Inbound, Tour Operator, Sales quốc tế).
- Tiếng Anh giao tiếp tốt (biết thêm ngoại ngữ khác là lợi thế).
- Chỉ tuyển Nữ
- Kỹ năng đàm phán, thuyết phục, xử lý tình huống.
- Đam mê du lịch, hiểu biết về điểm đến & văn hóa Việt Nam.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO CHD Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng : 8 – 12 triệu/tháng (tùy kinh nghiệm)
- Hoa hồng + Thưởng nóng: Không giới hạn
- Tổng thu nhập : 12 – 48 triệu/tháng
- Được đào tạo bài bản từ kiến thức, sản phẩm, thị trường đến kỹ năng bán hàng
- Thu nhập cao, thưởng nóng theo hợp đồng và doanh số.
- Cơ hội làm việc với khách hàng, đối tác từ khắp nơi trên thế giới.
- Được tham gia famtrip, trải nghiệm thực tế điểm đến.
- Môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển sự nghiệp quốc tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO CHD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO CHD

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 217 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

