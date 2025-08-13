Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TƯ VẤN MV VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: C61 - 49 . Khu đô thị Gelexinco Lê Trọng Tấn - Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tuyển sinh ĐỘC QUYỀN Hệ Đào Tạo Từ Xa cho 10 + trường Đại Học Top trên toàn quốc ( Kinh Tế Quốc Dân, Học Viện Tài Chính, Bưu Chính Viễn Thông ...... ) Ứng viên cần thực hiện các công việc sau:

Liên hệ bộ phận tuyển sinh của các trường học trên toàn quốc,các cụm cơ quan cử nhân sự đi học sau đó phân bổ chi tiêu theo nhu cầu học về các trường cty đang hợp tác

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ từ 25 tuôi. không Y/C bằng cấp.

Có kinh nghiệm gọi telesale, thuyết phục , bán hàng qua điện thoại.

Kỹ năng bán hàng, làm việc độc lập và theo nhóm, xử lý tình huống linh hoạt.

Ưu tiên có hiểu biết hoặc yêu thích các sản phẩm về Giáo Dục

Tin học văn phòng: Sử dụng cơ bản Excel

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TƯ VẤN MV VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn từ 15,000,000-25,000,000 (lương cứng từ 7tr + % hoa hồng)

Thưởng tháng 13, thưởng Lễ/ Tết, tăng lương 1 năm 2 lần

BHXH đầy đủ theo luật lao động, nghỉ phép 12 ngày/năm và các ngày lễ

Được cấp toàn bộ trang thiết bị để hoàn thành công việc

Môi trường hiện đại, năng động, chuyên nghiệp, tính giáo dục cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TƯ VẤN MV VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.