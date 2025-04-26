Tuyển Thực tập sinh CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC KHANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC KHANG
- Hồ Chí Minh: 152 Võ Văn Kiệt Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện kế hoạch phát triển thị trường (theo định hướng của công ty)
Quản lý, chăm sóc khách hàng và phối hợp điều hành công việc nhằm phục vụ, duy trì nguồn khách của công ty và cá nhân khai thác được.
Xây dựng mối quan hệ mật thiết gắn bó với khách hàng.
Lên lịch trình tour/ điều tour.
Các công việc khác trong phạm vi công việc theo sự chỉ đạo của Cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thực tập từ 4 – 6 tháng.
Ưu tiên ứng viên làm việc Full time từ thứ 2 đến thứ 6 (Có thể làm part – time, trao đổi khi phỏng vấn).
Ưu tiên ứng viên làm việc Full time từ thứ 2 đến thứ 6
(Có thể làm part – time, trao đổi khi phỏng vấn).
Yêu thích Du lịch, thích công việc du lịch
Khả năng giao tiếp, thuyết phục
Tại CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC KHANG Thì Được Hưởng Những Gì
Hết đào tạo, được trợ cấp lương thực tập+ hoa hồng doanh số (nếu chốt được khách hàng) + hỗ trợ tiền gửi xe
Được hướng dẫn, đào tạo các công việc chuyên môn
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động
Hỗ trợ tài liệu, dấu mộc để làm báo cáo thực tập
Xem xét nhận làm nhân viên chính thức nếu làm tốt công việc khi hoàn thành kì thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC KHANG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI