Tuyển Thực tập sinh CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC KHANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 152 Võ Văn Kiệt Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh

Thực hiện kế hoạch phát triển thị trường (theo định hướng của công ty)

Quản lý, chăm sóc khách hàng và phối hợp điều hành công việc nhằm phục vụ, duy trì nguồn khách của công ty và cá nhân khai thác được.

Xây dựng mối quan hệ mật thiết gắn bó với khách hàng.

Lên lịch trình tour/ điều tour.

Các công việc khác trong phạm vi công việc theo sự chỉ đạo của Cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm cuối hoặc sinh viên đang chờ bằng tại các trường cao đẳng, đại học, ưu tiên chuyên ngành Du lịch.

Thực tập từ 4 – 6 tháng.

Ưu tiên ứng viên làm việc Full time từ thứ 2 đến thứ 6 (Có thể làm part – time, trao đổi khi phỏng vấn).

Ưu tiên ứng viên làm việc Full time từ thứ 2 đến thứ 6

(Có thể làm part – time, trao đổi khi phỏng vấn).

Yêu thích Du lịch, thích công việc du lịch

Khả năng giao tiếp, thuyết phục

Quyền Lợi

Được đào tạo làm việc.

Hết đào tạo, được trợ cấp lương thực tập+ hoa hồng doanh số (nếu chốt được khách hàng) + hỗ trợ tiền gửi xe

Được hướng dẫn, đào tạo các công việc chuyên môn

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động

Hỗ trợ tài liệu, dấu mộc để làm báo cáo thực tập

Xem xét nhận làm nhân viên chính thức nếu làm tốt công việc khi hoàn thành kì thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển

