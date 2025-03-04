Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Từ 200 USD

Mức lương Từ 200 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: TS3, KCN Tiên Sơn, Phường Đồng Nguyên, TP Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam, Thành phố Bắc Ninh

1. Mô tả công việc

- Phối hợp cùng sản xuất để chụp ảnh cho các thao tác thực tế, sau đó sử dụng Excel để làm hướng dẫn công việc theo form biểu sẵn có.

- In và bàn giao hướng dẫn công việc cho sản xuất.

- Hỗ trợ sản xuất trong việc cải tiến các công đoạn sản xuất, giúp nâng cao hiệu suất và chất lượng.

- Hỗ trợ các cải tiến khác của bộ phận theo các dự án được giao.

2. Yêu cầu ứng viên

- Đang học hoặc vừa tốt nghiệp tại các trường cao đẳng, đại học liên quan tới kỹ thuật hoặc quản lý sản xuất.

- Có khả năng tổng hợp báo cáo, bảng biểu cơ bản trên Excel.

- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt với các bộ phận khác trong nhà máy.

- Thực tập tối thiểu 03 tháng, làm việc giờ hành chính 08:00 - 16:45 thứ hai - thứ sáu

(Không bắt buộc làm cả tuần, tuy nhiên ưu tiên ứng viên làm full-time)

Tại Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin