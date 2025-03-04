Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Từ 200 USD

Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 04/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/04/2025
Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam

Mức lương
Từ 200 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: TS3, KCN Tiên Sơn, Phường Đồng Nguyên, TP Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Từ 200 USD

1. Mô tả công việc
- Phối hợp cùng sản xuất để chụp ảnh cho các thao tác thực tế, sau đó sử dụng Excel để làm hướng dẫn công việc theo form biểu sẵn có.
- In và bàn giao hướng dẫn công việc cho sản xuất.
- Hỗ trợ sản xuất trong việc cải tiến các công đoạn sản xuất, giúp nâng cao hiệu suất và chất lượng.
- Hỗ trợ các cải tiến khác của bộ phận theo các dự án được giao.

Với Mức Lương Từ 200 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2. Yêu cầu ứng viên
- Đang học hoặc vừa tốt nghiệp tại các trường cao đẳng, đại học liên quan tới kỹ thuật hoặc quản lý sản xuất.
- Có khả năng tổng hợp báo cáo, bảng biểu cơ bản trên Excel.
- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt với các bộ phận khác trong nhà máy.
- Thực tập tối thiểu 03 tháng, làm việc giờ hành chính 08:00 - 16:45 thứ hai - thứ sáu
(Không bắt buộc làm cả tuần, tuy nhiên ưu tiên ứng viên làm full-time)

Tại Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam

Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Đường TS3, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Phường Đồng Nguyên, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

