Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU DH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Văn phòng Công ty DH Việt Nam, Tòa nhà Detech 2, 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

• Hỗ trợ làm việc với các đối tác Trung Quốc; Đàm phán và trao đổi công việc với các đối tác Trung Quốc

• Phiên dịch Tiếng Trung khi có yêu cầu

• Tiếp nhận, xử lý và theo dõi thủ tục nhập khẩu hàng hóa Công ty, tìm kiếm nhà cung cấp sản xuất sản phẩm theo tiêu chí của công ty

• Lên kế hoạch cho các sự kiện hàng năm và nộp các tài liệu quan trọng như báo cáo của giám đốc, báo cáo của kiểm toán viên và báo cáo chiến lược.

• Hoàn thành các nhiệm vụ do tổng giám đốc giao một cách chính xác và hiệu quả.

• Theo dõi tiến độ triển khai công việc từ các phòng ban. Chuẩn bị các báo cáo theo tuần/tháng/quý/năm của công ty theo yêu cầu.

• Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp các trường ĐH chuyên ngành tiếng Trung.

• Tiếng Trung thành thạo 4 kỹ năng (Tương đương HSK6 trở lên)

• Thông minh, nhanh nhẹn, xử lý công việc linh hoạt;

• Thành thạo tin học văn phòng (word, excel, power point)

• Kỉ luật, chăm chỉ, nhiệt tình trong công việc

• Trung thực, cẩn thận, có khả năng làm việc độc lập.

• Có kỹ năng tổ chức, quản lý, cẩn trọng

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU DH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Thời gian làm việc: 8h-17h30, Thứ 2 – Sáng thứ 7 (Sáng thứ 7 làm việc linh hoạt tại nhà hoặc tại văn phòng), nghỉ trưa: 12h-13h30

• Mức lương: thỏa thuận theo năng lực, từ 10tr-13tr/tháng.

từ 10tr-13tr/tháng.

• Làm việc trong môi trường thân thiện và có cơ hội thăng tiến.

• Các chế độ phúc lợi hấp dẫn theo Quy chế Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU DH VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin