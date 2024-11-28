Tuyển Hành chính Công ty TNHH Bros Cargo Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty TNHH Bros Cargo Việt Nam
Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Ngõ 67 Phùng Khoang , P. Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
- Thời gian làm việc:
Thứ 2 - Thứ 6: 8h00 - 17 (nghỉ trưa 1h30p)
Thứ 7: 8h00 - 11h30
- Công việc: Sắp xếp lịch trình làm việc của Giám đốc, hỗ trợ Giám đốc trong công việc quản lý vận hành, chăm sóc khách hàng
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam Nữ
Ứng viên có kinh nghiệm trợ lý trên 2 năm.
Ưu tiên ứng viên biết tiếng Hàn
Tại Công ty TNHH Bros Cargo Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Bảo hiểm, lương tháng 13, quà sinh nhất, hiếu hỉ.
Được tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo phát triển.
Review tăng lương hàng năm
Các quyền lời khác theo Luật lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bros Cargo Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
