Tuyển Hành chính Công ty TNHH Bros Cargo Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 67 Phùng Khoang , P. Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

- Thời gian làm việc:

Thứ 2 - Thứ 6: 8h00 - 17 (nghỉ trưa 1h30p)

Thứ 7: 8h00 - 11h30

- Công việc: Sắp xếp lịch trình làm việc của Giám đốc, hỗ trợ Giám đốc trong công việc quản lý vận hành, chăm sóc khách hàng

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam Nữ

Ứng viên có kinh nghiệm trợ lý trên 2 năm.

Ưu tiên ứng viên biết tiếng Hàn

Tại Công ty TNHH Bros Cargo Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm, lương tháng 13, quà sinh nhất, hiếu hỉ.

Được tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo phát triển.

Review tăng lương hàng năm

Các quyền lời khác theo Luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bros Cargo Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.