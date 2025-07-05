Tuyển Kỹ sư điện CTCP Cơ Điện Lạnh Nam Thịnh Đà Nẵng làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: Cảng Chân Mây, Lộc Tiến, Phú Lộc, TT Huế., Phú Lộc, Huyện Phú Lộc

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

- Được tham gia đóng BHXH, BHYT và hưởng các chế độ phúc lợi theo luật lao động.

- Lương tháng 13, thưởng và các chế độ đãi ngộ hấp dẫn theo chính sách hiện hành của Công ty.

- Hưởng trợ cấp dự án khi công tác xa, đi du lịch hằng năm.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng các chuyên ngành liên quan đến Cơ Điện Lạnh.

- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương ( ƯU TIÊN: có kinh nghiệm làm nhà máy).

- Sử dụng thành thạo phần mềm AUTOCAD, MS OFFICE...

- Chấp nhận đi công tác khi có lệnh điều động.

Tại CTCP Cơ Điện Lạnh Nam Thịnh Đà Nẵng Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTCP Cơ Điện Lạnh Nam Thịnh Đà Nẵng

