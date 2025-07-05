Tuyển Kỹ sư điện CTCP Cơ Điện Lạnh Nam Thịnh Đà Nẵng làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 12 - 16 Triệu

Tuyển Kỹ sư điện CTCP Cơ Điện Lạnh Nam Thịnh Đà Nẵng làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 12 - 16 Triệu

CTCP Cơ Điện Lạnh Nam Thịnh Đà Nẵng
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2025
CTCP Cơ Điện Lạnh Nam Thịnh Đà Nẵng

Kỹ sư điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CTCP Cơ Điện Lạnh Nam Thịnh Đà Nẵng

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thừa Thiên Huế: Cảng Chân Mây, Lộc Tiến, Phú Lộc, TT Huế., Phú Lộc, Huyện Phú Lộc

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

- Được tham gia đóng BHXH, BHYT và hưởng các chế độ phúc lợi theo luật lao động.
- Lương tháng 13, thưởng và các chế độ đãi ngộ hấp dẫn theo chính sách hiện hành của Công ty.
- Hưởng trợ cấp dự án khi công tác xa, đi du lịch hằng năm.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng các chuyên ngành liên quan đến Cơ Điện Lạnh.
- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương ( ƯU TIÊN: có kinh nghiệm làm nhà máy).
- Sử dụng thành thạo phần mềm AUTOCAD, MS OFFICE...
- Chấp nhận đi công tác khi có lệnh điều động.

Tại CTCP Cơ Điện Lạnh Nam Thịnh Đà Nẵng Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia đóng BHXH, BHYT và hưởng các chế độ phúc lợi theo luật lao động.
- Lương tháng 13, thưởng và các chế độ đãi ngộ hấp dẫn theo chính sách hiện hành của Công ty.
- Hưởng trợ cấp dự án khi công tác xa, du lịch nghỉ dưỡng.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTCP Cơ Điện Lạnh Nam Thịnh Đà Nẵng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CTCP Cơ Điện Lạnh Nam Thịnh Đà Nẵng

CTCP Cơ Điện Lạnh Nam Thịnh Đà Nẵng

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 602 Nguyễn Hữu Thọ, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

