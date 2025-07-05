Tuyển IT Helpdesk Voltrans Logistics co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 174/13 Điện Biên Phủ, Phường 17, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

IT Support

- Lắp đặt, thu hồi, điều chuyển thiết bị cho nhân viên.

- Lên kế hoạch, đề xuất nâng cấp, bảo trì bảo dưỡng thiết bị như: máy chấm công/Kiểm soát cửa, Máy tính, máy in, hệ thống máy móc phòng họp, máy chiếu, webcam, máy scanner/Photocopy)

- Đảm bảo các hệ thống wifi, hệ thống mạng, camera,... luôn được vận hành ổn định.

- Làm việc với các nhà cung cấp về vấn đề bảo hành, bảo trì các thiết bị công nghệ thông tin.

Systems Administration

- Phát triển và cải thiện hệ thống mạng.

- Triển khai module phần mềm, các giải pháp mạng, các dự án về hạ tầng mạng thấp,thiết bị đầu cuối.

-Tạo tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng hệ thống, phần mềm, đào tạo sử dụng phần mềm, hỗ trợ cho user.

- Giám sát, quản lý các hệ thống, bảo mật, khắc phục, giải quyết sự cố về hệ thống.

- Tiếp nhận và thực hiện các công việc khác từ cấp quản lý/BGĐ.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, từ 25 đến 40 tuổi.

- Tốt nghiệp ĐH/CĐ chuyên ngành quản trị mạng, khoa học máy tính, điện tử viễn thông,... và các chuyên ngành khác có liên quan.

- Kinh nghiệm 02 năm thuộc một trong các vai trò: Helpdesk, triển khai hệ thống mạng, quản lý hệ thống mạng,...

- Có khả năng giải quyết vấn đề, quản lý dự án, tương tác người dùng.

- Có tinh thần tích cực, không ngại khó, tính kỷ luật, nghiêm chỉnh.

- Tiếng Anh giao tiếp cơ bản (Nghe, đọc, hiểu).

Tại Voltrans Logistics co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương 12 - 16 triệu, lương tháng 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Voltrans Logistics co., Ltd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin