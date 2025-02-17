Tuyển Trợ lý giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nam Định: TP Nam Định, Thành phố Nam Định

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

LPBank đang tuyển dụng 1 Trợ lý Giám đốc Vùng Miền Trung Duyên Hải làm việc tại LPBank Chi nhánh Nam Định.

Mô tả công việc:

1. Hỗ trợ cho Giám đốc Vùng trong công tác quản lý và điều hành hoạt động của các ĐVKD thuộc Vùng quản lý:

2. Hỗ trợ ĐVKD trong công tác tiếp cận, phát triển và chăm sóc quan hệ khách hàng thuộc phân khúc quản lý và cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương.

3. Hỗ trợ cho Giám đốc Vùng trong công tác quản lý về các rủi ro hoạt động và các rủi ro khác xảy ra tại các ĐVKD thuộc Vùng quản lý, bao gồm: giải quyết và báo cáo các giao dịch bất thường, các sự cố có rủi ro và nguy cơ rủi ro cho LPBank; đôn đốc hoặc trực tiếp khắc phục kịp thời các rủi ro phát sinh

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn:

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Ngoại thương hoặc các ngành liên quan.

2. Kinh nghiệm:

Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng, đặc biệt về tín dụng.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong quan hệ khách hàng cá nhân.

3. Kiến thức:

Hiểu biết về cơ cấu tổ chức và hoạt động của LPBank.

Am hiểu về hoạt động kinh doanh ngân hàng, đặc biệt trong công tác cấp tín dụng cho khách hàng.

Nắm vững các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng như: tiết kiệm, vay tín chấp, thẻ tín dụng, bảo hiểm và các dịch vụ tài chính khác dành cho khách hàng cá nhân.

Hiểu biết về các quy định pháp lý liên quan đến ngành Ngân hàng và Tài chính.

4. Kỹ năng:

Tư duy dịch vụ khách hàng.

Kỹ năng giao tiếp và truyền thông hiệu quả.

Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định.

5. Năng lực chuyên môn:

Quản lý mối quan hệ với các Đơn vị Kinh doanh (ĐVKD).

Phân tích và đánh giá thị trường.

Lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả.

Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1/ Chế độ đãi ngộ hấp dẫn, xứng tầm

- Lương hàng tháng và các chế độ phụ cấp cạnh tranh trên thị trường

- Thưởng cuối năm hấp dẫn theo đánh giá hiệu quả công việc

- Thưởng sinh nhật, Lễ/Tết,Chế độ thăm hỏi ốm đau...

- Chăm sóc sức khoẻ toàn diện: Khám sức khoẻ hàng năm, gói bảo hiểm độc quyền dảnh riêng cho LPBanker

- Các hoạt động teambuilding, nhiều chương trình văn hóa - thể thao gắn kết nội bộ

2/ Môi trường làm việc hiện đại, tiên phong đổi mới sáng tạo

- Không gian làm việc trẻ trung, hiện đại, đề cao sự sáng tạo

- Làm việc với tinh thần tự chủ, linh hoạt và tiên phong

3/ Đào tạo

- Các chương trình đào tạo, phát triển năng lực chuyên môn đa dạng cho cán bộ nhân viên và các cấp quản lý

- Cơ hội học hỏi và giao lưu với các đồng nghiệp xuất sắc và các chuyên gia đầu ngành

4/ Các chế độ khác như chế độ nghỉ phép, đồng phục,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company

