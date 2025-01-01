Tất cả địa điểm
Công việc Trợ lý giám đốc

-

Có 559 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THUYÊN NGUYÊN
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THUYÊN NGUYÊN làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THUYÊN NGUYÊN
Hạn nộp: 28/09/2025
Quảng Ngãi Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Hạn nộp: 28/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN
Hạn nộp: 28/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phẩn MaxGroup
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty Cổ phẩn MaxGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phẩn MaxGroup
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHỰA TOÀN CẦU
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHỰA TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHỰA TOÀN CẦU
Hạn nộp: 08/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH VSIP Hà Tĩnh
Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH VSIP Hà Tĩnh làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH VSIP Hà Tĩnh
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Tĩnh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM HẢI NGUYÊN
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM HẢI NGUYÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM HẢI NGUYÊN
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH WELLNESS LIFESTYLE
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH WELLNESS LIFESTYLE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH WELLNESS LIFESTYLE
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giải pháp không gian Việt Nam
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Giải pháp không gian Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Giải pháp không gian Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VIỆT VẠN NHẤT
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH VIỆT VẠN NHẤT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH VIỆT VẠN NHẤT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TEXAGATE
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN TEXAGATE làm việc tại Nam Định thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TEXAGATE
Hạn nộp: 12/09/2025
Nam Định Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công nghệ và Giáo dục Taki
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Công nghệ và Giáo dục Taki làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Công nghệ và Giáo dục Taki
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Quốc tế VNA
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Quốc tế VNA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Quốc tế VNA
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TEXACOAT
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN TEXACOAT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TEXACOAT
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP TRIDGENTC
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP TRIDGENTC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP TRIDGENTC
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIẾT KẾ BÌNH MINH
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIẾT KẾ BÌNH MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIẾT KẾ BÌNH MINH
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MAY ARTIVERSE
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH MAY ARTIVERSE làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MAY ARTIVERSE
Hạn nộp: 10/09/2025
Nam Định Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Hạn nộp: 08/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm công ty Cp Tư Vấn và Đầu Tư Nam Quốc
Tuyển Trợ lý giám đốc công ty Cp Tư Vấn và Đầu Tư Nam Quốc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
công ty Cp Tư Vấn và Đầu Tư Nam Quốc
Hạn nộp: 08/09/2025
Hồ Chí Minh Tiền Giang Vĩnh Long Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỰ ÁN EXPC
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỰ ÁN EXPC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỰ ÁN EXPC
Hạn nộp: 09/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần 1OFFICE
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty Cổ phần 1OFFICE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần 1OFFICE
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Kova Trading Joint Stock Company - Kova Paint Group
Tuyển Trợ lý giám đốc Kova Trading Joint Stock Company - Kova Paint Group làm việc tại Ninh Thuận thu nhập 500 - 700 USD
Kova Trading Joint Stock Company - Kova Paint Group
Hạn nộp: 05/09/2025
Ninh Thuận Bình Thuận Đã hết hạn 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LUSA GLOBAL
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH LUSA GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH LUSA GLOBAL
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Haidilao Vietnam Holdings
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Haidilao Vietnam Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH Haidilao Vietnam Holdings
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP TRIDGENTC
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP TRIDGENTC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP TRIDGENTC
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm TIAN-YOU PRECISION CO., LTD
Tuyển Trợ lý giám đốc TIAN-YOU PRECISION CO., LTD làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
TIAN-YOU PRECISION CO., LTD
Hạn nộp: 05/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LIVEUP GROUP
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN LIVEUP GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN LIVEUP GROUP
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP TRIDGENTC
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP TRIDGENTC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP TRIDGENTC
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Nhu cầu tuyển dụng việc làm trợ lý giám đốc ngày càng tăng cao mở ra cơ hội cho nhiều người lao động tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM. Với mức lương trung bình 9.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng, vị trí này đòi hỏi ứng viên sở hữu kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động, tham mưu và nhạy bén trong xử lý tình huống.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm trợ lý giám đốc

Nhu cầu tuyển dụng việc làm trợ lý giám đốc đang gia tăng mạnh mẽ trong bối cảnh các doanh nghiệp ngày càng mở rộng và cạnh tranh. Các tổ chức cần có những cá nhân năng động, có khả năng hỗ trợ ban giám đốc trong quản lý và điều hành hiệu quả để đạt được mục tiêu phát triển bền vững.

Trợ lý giám đốc được coi như một cánh tay đắc lực, đóng vai trò cầu nối giữa giám đốc và các bộ phận khác. Vị trí này yêu cầu kỹ năng quản lý thời gian, giao tiếp và tổ chức tốt, hỗ trợ giám đốc tối ưu hóa công việc và đưa ra quyết định kịp thời.

Vai trò của trợ lý giám đốc không chỉ là hỗ trợ trong các công việc hành chính mà còn tham gia vào việc hoạch định chiến lược và thực hiện các dự án quan trọng. Với sự phát triển của các doanh nghiệp, vị trí trợ lý giám đốc cũng tạo ra nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp hấp dẫn cho những người có năng lực, giúp họ tiến gần hơn tới các chức danh cao hơn như giám đốc hoặc quản lý ở các cấp cao hơn.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm trợ lý giám đốc đang trên đà tăng trưởng cao
Nhu cầu tuyển dụng việc làm trợ lý giám đốc đang trên đà tăng trưởng cao

2. Mức lương trung bình của trợ lý giám đốc

Thu nhập của việc làm trợ lý giám đốc được đánh giá là khá hấp dẫn so với các vị trí cùng lĩnh vực. Trung bình, phần lớn các vị trí trợ lý giám đốc sẽ nhận được mức lương phổ biến dao động 9.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng. Mức lương phổ biến cho vị trí này là từ 15.000.000 VNĐ/ tháng hoặc cao hơn với chế độ thưởng KPI tùy vào từng công ty.

Việc làm trợ lý giám đốc

Mức lương (VNĐ/tháng)

Trợ lý giám đốc marketing

10.000.000 - 12.000.000

Trợ lý giám đốc kinh doanh

9.000.000 - 16.000.000

Trợ lý giám đốc biết tiếng Anh

12.000.000 - 15.000.000

Trợ lý giám đốc biết tiếng Trung

20.000.000 - 25.000.000

Trợ lý giám đốc biết tiếng Nhật

16.000.000 - 18.000.000
Mức đãi ngộ này có thể biến động đối với từng doanh nghiệp tùy vào tính chất công việc, số năm kinh nghiệm của ứng viên hay quy mô, vị trí địa lý của tổ chức. Việc làm trợ lý giám đốc với khả năng ngoại ngữ tốt sẽ nhận được mức đãi ngộ tốt hơn trong môi trường cạnh tranh.

3. Những việc làm trợ lý giám đốc phổ biến hiện nay

Thị trường lao động ngày càng trở nên sôi động bởi sự đa dạng của nhiều lĩnh vực chuyên môn và các vị trí tuyển dụng, đặc biệt là trợ lý giám đốc. Dưới đây là một số vị trí việc làm trợ lý giám đốc phổ biến hiện nay:

3.1. Trợ lý giám đốc marketing

Việc làm trợ lý giám đốc marketing đóng vai trò quan trọng trong hỗ trợ thực hiện các chiến dịch quảng cáo và phát triển thương hiệu. Nhu cầu tuyển dụng cho vị trí này đang gia tăng, đặc biệt trong các công ty startup và doanh nghiệp đang mở rộng thị trường. Các nhiệm vụ chính đối với vị trí này bao gồm phân tích thị trường, hỗ trợ lập kế hoạch truyền thông, quản lý ngân sách để tối ưu hóa nguồn lực và theo dõi hiệu quả các chiến dịch. Ngoài ra, trợ lý cũng tham gia tổ chức các sự kiện marketing và phát triển chiến lược để tiếp cận khách hàng.

Trợ lý giám đốc marketing hỗ trợ thực hiện các chiến dịch quảng cáo và phát triển thương hiệu
Trợ lý giám đốc marketing hỗ trợ thực hiện các chiến dịch quảng cáo và phát triển thương hiệu

3.2. Trợ lý giám đốc kinh doanh

Trợ lý giám đốc kinh doanh là người hỗ trợ đắc lực cho giám đốc trong việc phát triển chiến lược kinh doanh và quản lý đội ngũ bán hàng. Các lĩnh vực cạnh tranh như công nghệ và dịch vụ đang có nhu cầu tuyển dụng đối với vị trí này là rất lớn.

Trợ lý giám đốc kinh doanh đảm nhận vai trò chính trong phân tích doanh thu, đồng thời hỗ trợ soạn thảo báo cáo và dự toán doanh số, phối hợp các hoạt động giữa các bộ phận để đạt mục tiêu kinh doanh.

3.3. Trợ lý giám đốc biết tiếng Anh

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, trợ lý giám đốc biết tiếng Anh trở thành một yêu cầu cần thiết cho nhiều doanh nghiệp. Nhu cầu tuyển dụng cho vị trí này ngày càng cao, đặc biệt tại các công ty đa quốc gia.

Trợ lý giám đốc thành thạo tiếng Anh chịu trách nhiệm phiên dịch, soạn thảo văn bản, đồng thời hỗ trợ giao tiếp, làm việc với đối tác nước ngoài. Trợ lý giám đốc cũng thường xuyên tham gia vào các cuộc họp quốc tế và thực hiện nghiên cứu thị trường quốc tế.

3.4. Trợ lý giám đốc biết tiếng Trung

Với sự phát triển mạnh mẽ của mối quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc, trợ lý giám đốc biết tiếng Trung ngày càng được săn đón trong các doanh nghiệp lớn với mức đãi ngộ vô cùng hấp dẫn.

Vị trí này yêu cầu khả năng giao tiếp tốt bằng ngôn ngữ Trung Quốc và hiểu biết về văn hóa của nước này để có thể hỗ trợ tốt cho người lãnh đạo trong các cuộc đàm phán thương mại, phiên dịch tài liệu, hợp đồng và tổ chức các sự kiện liên quan đến đối tác Trung Quốc.

Trợ lý giám đốc biết tiếng Trung thường hỗ trợ trong các cuộc đàm phán thương mại, phiên dịch tài liệu, hợp đồng
Trợ lý giám đốc biết tiếng Trung thường hỗ trợ trong các cuộc đàm phán thương mại, phiên dịch tài liệu, hợp đồng

3.5. Trợ lý giám đốc biết tiếng Nhật

Trợ lý giám đốc biết tiếng Nhật cũng đang trở thành một vị trí quan trọng trong các công ty đa quốc gia hay doanh nghiệp có mối quan hệ thương mại với Nhật Bản. Nhu cầu tuyển dụng cho vị trí này đang gia tăng mạnh mẽ, đặc biệt trong ngành công nghiệp sản xuất và công nghệ.

Nhiệm vụ chính của vị trí này bao gồm dịch thuật, hỗ trợ tổ chức các cuộc họp và hội thảo, cùng với việc quản lý thông tin liên lạc với đối tác Nhật Bản. Trợ lý giám đốc tiếng Nhật cũng cần có sự am hiểu và áp dụng văn hóa làm việc của xứ sở hoa anh đào trong môi trường doanh nghiệp.

4. Khu vực tuyển dụng việc làm trợ lý giám đốc nhiều nhất

Thị trường tuyển dụng việc làm trợ lý giám đốc đang phát triển mạnh mẽ tại các khu vực kinh tế trọng điểm tại Việt Nam, mở ra cơ hội việc làm cho những ứng viên sở hữu kiến thức chuyên môn tốt. Những thành phố như Hà Nội, TP.HCMĐà Nẵng là những nơi dẫn đầu về cơ hội việc làm đối với vị trí này:

4.1. Tuyển dụng trợ lý giám đốc TP.HCM

TP.HCM là trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam, nơi có sự hiện diện của nhiều tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp trong nước. Nhu cầu tuyển dụng trợ lý giám đốc tại đây rất cao, đặc biệt trong các lĩnh vực như marketing, kinh doanh và công nghệ. Các công ty thường tìm kiếm ứng viên có khả năng giao tiếp tốt và kinh nghiệm làm việc trong môi trường năng động. Nếu bạn có nhu cầu tìm việc làm tại Thành phố Hồ Chí Minh có thể tham khảo tại trang tuyển dụng của Job3s.ai

Nhu cầu tuyển dụng trợ lý giám đốc TP HCM tăng cao trong các công ty đa quốc gia
Nhu cầu tuyển dụng trợ lý giám đốc TP HCM tăng cao trong các công ty đa quốc gia

4.2. Tuyển dụng trợ lý giám đốc Hà Nội

Sự phát triển của các công ty trong và ngoài nước đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho vị trí trợ lý giám đốc tại Hà Nội. Nhu cầu này chủ yếu xuất phát từ các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và hành chính công, nơi cần người hỗ trợ cho các hoạt động quản lý và điều hành. Các ứng viên được yêu cầu có khả năng tư duy chiến lược, làm việc nhóm tốt và thông thạo tiếng Anh để hỗ trợ trong quá trình hợp tác quốc tế. Mọi thông tin về tuyển dụng việc làm tại Hà Nội đều được chúng tôi cập nhật mới nhất trên trang tuyển dụng để bạn có thể tiện theo dõi.

4.3. Tuyển dụng trợ lý giám đốc Huế

Mặc dù thị trường việc làm không sôi động như TP.HCM hay Hà Nội, Huế vẫn đang cho thấy sự gia tăng trong nhu cầu tuyển dụng trợ lý giám đốc. Nhu cầu này chủ yếu đến từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt trong ngành du lịch và dịch vụ.

Các công ty tại đây cần những ứng viên có khả năng quản lý và tổ chức công việc hiệu quả, cùng với hiểu biết về văn hóa địa phương. Mặc dù cơ hội không lớn bằng các thành phố lớn, song vị trí này mang lại tiềm năng phát triển nghề nghiệp lâu dài cho những ai muốn gắn bó với thị trường tuyển dụng việc làm tại Huế.

Huế cũng là thị trường tiềm năng cho vị trí trợ lý giám đốc
Huế cũng là thị trường tiềm năng cho vị trí trợ lý giám đốc

4.4. Tuyển dụng trợ lý giám đốc Đà Nẵng

Đà Nẵng cùng với sự phát triển nhanh chóng về kinh tế và du lịch đang thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp, dẫn đến nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Đà Nẵng ngày càng gia tăng.

Nhu cầu chủ yếu đến từ các công ty bất động sản và dịch vụ, khi những doanh nghiệp này cần tuyển dụng những trợ lý có khả năng giao tiếp và kỹ năng quản lý đội nhóm tốt. Các ứng viên cũng cần có tư duy sáng tạo để hỗ trợ phát triển các dự án mới.

5. Mô tả công việc của trợ lý giám đốc

Việc làm trợ lý giám đốc đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các hoạt động quản lý và điều hành của giám đốc trong doanh nghiệp. Vị trí này thường đảm nhận nhiều nhiệm vụ đa dạng khác nhau, nhằm đảm bảo sự hiệu quả trong hoạt động của tổ chức.

  • Hỗ trợ công việc theo yêu cầu: Trợ lý giám đốc thường xuyên thực hiện các công việc theo yêu cầu từ cấp trên, bao gồm tổ chức cuộc họp, hỗ trợ chuẩn bị tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ hành chính khác.

  • Triển khai chỉ đạo từ cấp trên: Trợ lý giám đốc có nhiệm vụ truyền đạt và triển khai các chỉ đạo từ giám đốc đến các phòng ban khác trong công ty. Điều này đảm bảo rằng mọi kế hoạch và chiến lược được thực hiện một cách đồng bộ và hiệu quả.

  • Lập báo cáo kết quả định kỳ: Trợ lý giám đốc cũng cần thường xuyên lập báo cáo kết quả công việc nhằm phản ánh tình hình hoạt động của các bộ phận trong doanh nghiệp.

  • Xác định mục tiêu của công ty để lập kế hoạch: Một phần quan trọng trong công việc của trợ lý giám đốc là tham gia vào quá trình xác định mục tiêu của công ty, từ đó lập kế hoạch và đưa ra các chiến lược để đạt được những mục tiêu này.

  • Theo dõi và giám sát tiến độ công việc nhân viên: Trợ lý giám đốc có nhiệm vụ theo dõi và giám sát tiến độ công việc của nhân viên trong các dự án khác nhau nhằm đảm bảo tiến độ theo đúng yêu cầu.

  • Thay mặt Giám đốc đưa ra các quyết định khi cần thiết: Khi giám đốc không có mặt hoặc không thể quyết định ngay lập tức, trợ lý giám đốc có thể thay mặt đưa ra các quyết định quan trọng. Điều này yêu cầu trợ lý phải có khả năng đánh giá tình huống và đưa ra quyết định nhanh chóng, hợp lý, đảm bảo tiến độ công việc.

6. Yêu cầu đối với việc làm trợ lý giám đốc

Tùy vào tính chất, lĩnh vực kinh doanh mà yêu cầu của doanh nghiệp đối với việc làm trợ lý giám đốc có sự khác biệt nhất định. Tuy nhiên, dưới đây là một số yêu cầu cơ bản ứng viên cần đáp ứng khi ứng tuyển vào vị trí này:

  • Kỹ năng tin học văn phòng đảm bảo để phục vụ công việc.

  • Có khả năng làm việc độc lập và kỹ năng đưa ra quyết định.

  • Có khả năng giao tiếp tốt và nắm bắt được tâm lý người đối diện.

  • Có sự hiểu biết và kiến thức chuyên môn về lĩnh vực tham gia hỗ trợ.

  • Có khả năng ứng biến tốt và thích nghi linh hoạt trong nhiều điều kiện môi trường.

  • Có khả năng quản lý thời gian và tổ chức công việc tốt, đảm bảo mọi nhiệm vụ được hoàn thành đúng hạn.

  • Nhiệt huyết, chủ động và có tinh thần cầu tiến, sẵn sàng học hỏi và thích ứng với môi trường làm việc năng động.

Vị trí trợ lý giám đốc yêu không chỉ yêu cầu chuyên môn mà còn đòi hỏi thái độ nhiệt huyết và cầu tiến
Vị trí trợ lý giám đốc yêu không chỉ yêu cầu chuyên môn mà còn đòi hỏi thái độ nhiệt huyết và cầu tiến

7. Phân biệt chi tiết trợ lý giám đốc và thư ký

Trợ lý giám đốc và thư ký giám đốc đều là những vị trí quan trọng trong tổ chức nói chung và sự tương đồng trong việc hỗ trợ ban giám đốc nói riêng, song không vì thế mà hai vị trí này có thể thay thế cho nhau. Dưới đây là bảng phân biệt chi tiết:

Tiêu chí

Trợ lý Giám đốc

Thư ký Giám đốc

Mô tả

Trợ lý giám đốc là người hỗ trợ giám đốc trong các công việc quản lý và điều hành, đảm bảo công việc hiệu quả và tiết kiệm thời gian.

Thư ký giám đốc là người phụ trách công việc hành chính và văn thư cho giám đốc.

Quyền hạn

Có quyền tham gia vào việc ra quyết định, đánh giá độc lập và triển khai các kế hoạch chiến lược dưới sự cho phép của giám đốc.

Thường không có quyền ra quyết định độc lập, chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ hành chính.

Vai trò

Đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và giám sát các hoạt động của công ty; tư vấn, tham mưu cho việc ra quyết định của giám đốc.

Giúp giám đốc trong các công việc văn phòng, như sắp xếp lịch trình và quản lý tài liệu, không hỗ trợ trong việc ra quyết định.

Chức vụ

Thường có chức vụ cao hơn, có thể tham gia vào các cuộc họp cấp cao và định hướng chiến lược.

Chức vụ thấp hơn, chủ yếu tập trung vào các công việc hỗ trợ mảng hành chính.
Trong bối cảnh thị trường ngày càng phát triển và cạnh tranh khốc liệt, nhu cầu tuyển dụng trợ lý giám đốc đang trở thành một yêu cầu cấp thiết từ phía các doanh nghiệp. Vị trí này đảm nhận việc hỗ trợ giám đốc trong việc xây dựng và triển khai chiến lược, cũng như theo dõi tiến độ công việc. Ứng viên không chỉ cần có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực mà còn phải sở hữu khả năng tổ chức, lãnh đạo và tư duy phân tích nhạy bén.