Tuyển Trợ lý giám đốc Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận

Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nam Định: Thành phố Nam Định, Nam Dinh, Vietnam, Thành phố Nam Định

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

Đây là vị trí Trợ lý Giám đốc Vùng Miền Trung Duyên Hải (Chuyên viên Vùng cấp 2) với mức lương từ 15,000,000 VNĐ- 30,000,000 VNĐ/ tháng, chi tiết công việc như sau:
Mô tả công việc
1. Hỗ trợ cho Giám đốc Vùng trong công tác quản lý và điều hành hoạt động của các ĐVKD thuộc Vùng quản lý:
• Hỗ trợ giám đốc vùng xây dựng các kế hoạch kinh doanh, chiến lược phát triển thị trường cho ngân hàng doanh nghiệp trong khu vực;
• Hỗ trợ giám đốc vùng trong việc quản lý thực thi và đánh giá hiệu quả kinh doanh tại các ĐVKD thuộc Vùng quản lý định kỳ, đưa ra các khuyến nghị, phương án cải thiện và tăng cường hiệu quả kinh doanh, thúc đẩy các ĐVKD hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh mảng khách hàng cá nhân.
• Phối hợp với các phòng liên quan để đảm bảo các mục tiêu chung được thực hiện hiệu quả.
2. Hỗ trợ ĐVKD trong công tác tiếp cận, phát triển và chăm sóc quan hệ khách hàng thuộc phân khúc quản lý và cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương.
3. Hỗ trợ cho Giám đốc Vùng trong công tác quản lý về các rủi ro hoạt động và các rủi ro khác xảy ra tại các ĐVKD thuộc Vùng quản lý, bao gồm: giải quyết và báo cáo các giao dịch bất thường, các sự cố có rủi ro và nguy cơ rủi ro cho LPBank; đôn đốc hoặc trực tiếp khắc phục kịp thời các rủi ro phát sinh.
4. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

Yêu Cầu Công Việc

Quyền Lợi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank

Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: LPB Tower, số 210 Đường Trần Quang Khải, French Quarter, Trang Tien, Hoàn Kiếm, Hanoi, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

