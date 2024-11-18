Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH SOUTHEAST ASIA DSI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY TNHH SOUTHEAST ASIA DSI VIỆT NAM
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 163
- 165 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Trợ giúp cấp trên trong việc điều phối công việc với bên ngoài, kết nối các hoạt động với các phòng ban/cá nhân đảm bảo duy trì được các hoạt động hàng ngày, xử lý công việc kịp thời của các phòng/ban.
- Phiên dịch tiếng trung các văn bản và hỗ trợ phiên dịch giữa sếp và nhân viên
- Thực hiện các công việc hành chính văn phòng
- Các công việc khác theo yêu cầu của Giám Đốc
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty logistics
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kĩ năng phiên dịch tiếng trung tốt
- Thành thạo tiếng trung 4 kĩ năng
- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên các chuyên ngành có liên quan
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Có kỹ năng xử lý vấn đề, giao tiếp tốt, chịu áp lực cao.
- Ưu tiên ứng viên biết thêm Tiếng Anh và làm qua ngành Logistics
- Gửi CV bằng tiếng Trung
Tại CÔNG TY TNHH SOUTHEAST ASIA DSI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 10 - 20tr (Tùy theo năng lực khi phỏng vấn)
Lương tháng 13 + thưởng
12 ngày phép/năm
Du lịch hằng năm
Xét tăng lương hàng năm
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SOUTHEAST ASIA DSI VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
