Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH SOUTHEAST ASIA DSI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 163 - 165 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, Quận 1

- Trợ giúp cấp trên trong việc điều phối công việc với bên ngoài, kết nối các hoạt động với các phòng ban/cá nhân đảm bảo duy trì được các hoạt động hàng ngày, xử lý công việc kịp thời của các phòng/ban.

- Phiên dịch tiếng trung các văn bản và hỗ trợ phiên dịch giữa sếp và nhân viên

- Thực hiện các công việc hành chính văn phòng

- Các công việc khác theo yêu cầu của Giám Đốc

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty logistics

- Có kĩ năng phiên dịch tiếng trung tốt

- Thành thạo tiếng trung 4 kĩ năng

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên các chuyên ngành có liên quan

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Có kỹ năng xử lý vấn đề, giao tiếp tốt, chịu áp lực cao.

- Ưu tiên ứng viên biết thêm Tiếng Anh và làm qua ngành Logistics

- Gửi CV bằng tiếng Trung

Tại CÔNG TY TNHH SOUTHEAST ASIA DSI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10 - 20tr (Tùy theo năng lực khi phỏng vấn)

Lương tháng 13 + thưởng

12 ngày phép/năm

Du lịch hằng năm

Xét tăng lương hàng năm

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

