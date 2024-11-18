Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH MTV TRADING & INVESTMENT HÙNG ĐỨC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH MTV TRADING & INVESTMENT HÙNG ĐỨC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

CÔNG TY TNHH MTV TRADING & INVESTMENT HÙNG ĐỨC
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH MTV TRADING & INVESTMENT HÙNG ĐỨC

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY TNHH MTV TRADING & INVESTMENT HÙNG ĐỨC

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Hùng Đức Building, 86 Bạch Đằng, Phường 2., Tân Bình

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Đảm nhiệm các công việc hỗ trợ cho quản lý.
- Book nhà hàng, vé máy bay, khách sạn,....khi cần.
- Ghi chú các thông tin liên quan, nhắc nhở khi có cuộc họp, ...
- Soạn văn bản, các nội dung liên quan đến công việc
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý/ Giám đốc.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Cao Đẳng/ Đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành liên quan tiếng Trung.
- Không yêu cầu kinh nghiệm, phù hợp với các bạn mới tốt nghiệp.
- Tiếng Trung khá (Nói, Viết)
- Kỹ năng tin học văn phòng (Word, Excel, ...)
Kỹ năng:
- Khả năng sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên.
- Khả năng giao tiếp, truyền đạt tốt.

Tại CÔNG TY TNHH MTV TRADING & INVESTMENT HÙNG ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Từ 09-11 triệu.
- Lương tháng 13, thưởng ngày lễ, Tết và các chế độ BHXH theo quy định của Luật LĐ.
- Môi trường làm việc năng động, hòa đồng
- Team building, được tham gia các khóa đào tạo của công ty.
- Nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước
- Có cơ hội thăng tiến trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV TRADING & INVESTMENT HÙNG ĐỨC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV TRADING & INVESTMENT HÙNG ĐỨC

CÔNG TY TNHH MTV TRADING & INVESTMENT HÙNG ĐỨC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 86 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

