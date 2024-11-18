Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH MTV TRADING & INVESTMENT HÙNG ĐỨC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Hùng Đức Building, 86 Bạch Đằng, Phường 2., Tân Bình

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Đảm nhiệm các công việc hỗ trợ cho quản lý.

- Book nhà hàng, vé máy bay, khách sạn,....khi cần.

- Ghi chú các thông tin liên quan, nhắc nhở khi có cuộc họp, ...

- Soạn văn bản, các nội dung liên quan đến công việc

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý/ Giám đốc.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Cao Đẳng/ Đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành liên quan tiếng Trung.

- Không yêu cầu kinh nghiệm, phù hợp với các bạn mới tốt nghiệp.

- Tiếng Trung khá (Nói, Viết)

- Kỹ năng tin học văn phòng (Word, Excel, ...)

Kỹ năng:

- Khả năng sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên.

- Khả năng giao tiếp, truyền đạt tốt.

Tại CÔNG TY TNHH MTV TRADING & INVESTMENT HÙNG ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Từ 09-11 triệu.

- Lương tháng 13, thưởng ngày lễ, Tết và các chế độ BHXH theo quy định của Luật LĐ.

- Môi trường làm việc năng động, hòa đồng

- Team building, được tham gia các khóa đào tạo của công ty.

- Nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước

- Có cơ hội thăng tiến trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV TRADING & INVESTMENT HÙNG ĐỨC

