Tuyển việc làm y tá Công ty TNHH Nha khoa Eureka làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng việc làm y tá Tại Công ty TNHH Nha khoa Eureka
Mức lương
5 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 306 Bến Bình Đông, Quận 8, Quận 8
Mô Tả Công Việc việc làm y tá Với Mức Lương 5 - 10 Triệu
Phụ trách vệ sinh vô trùng dụng cụ phòng khám,
Sắp xếp lưu trữ và chuẩn bị dụng cụ nguyên liệu điều trị cho Phụ tá
Giao nhận mẫu hàm và làm việc với Labo
Với Mức Lương 5 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ, bằng cấp liên quan (không có sẽ được đào tạo).
Hiểu về các quy trình răng miệng, vật tư và thiết bị nha khoa.
Luôn cẩn thận tỉ mỉ, chú ý đến trang thiết bị và hình ảnh phòng khám phải luôn đảm bảo tính chuyên nghiệp về con người và môi trường
Tiếp thu thông tin nhanh, có khả năng sử dụng và bảo quản các thiết bị máy móc.
Tại Công ty TNHH Nha khoa Eureka Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 5.000.000 - 10.000.000
Được tham gia đầy đủ chế độ phúc lợi theo Luật Lao Động: HĐLĐ, BHXH, BHYT.
Chương trình thưởng và du lịch thường xuyên đảm bảo đời sống vật chất, đời sống tinh thần cho nhân sự công ty.
Công ty luông coi trọng người tài, nhân sự có năng lực, đạo đức tốt và thiện chí đóng góp xây dựng cho sự phát triển của công ty Ban Lãnh Đạo sẽ có những chính sách đặt biệt.
Quà tặng dịp sinh nhật, lễ, tết...
Được tham gia BHXH từ khi bắt đầu làm việc.
Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, và khả năng học hỏi phát triển bản thân cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nha khoa Eureka
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
