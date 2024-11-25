Tuyển việc làm y tá Công ty TNHH Nha khoa Eureka làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 10 Triệu

Tuyển việc làm y tá Công ty TNHH Nha khoa Eureka làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 10 Triệu

Công ty TNHH Nha khoa Eureka
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Công ty TNHH Nha khoa Eureka

việc làm y tá

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng việc làm y tá Tại Công ty TNHH Nha khoa Eureka

Mức lương
5 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 306 Bến Bình Đông, Quận 8, Quận 8

Mô Tả Công Việc việc làm y tá Với Mức Lương 5 - 10 Triệu

Phụ trách vệ sinh vô trùng dụng cụ phòng khám,
Sắp xếp lưu trữ và chuẩn bị dụng cụ nguyên liệu điều trị cho Phụ tá
Giao nhận mẫu hàm và làm việc với Labo

Với Mức Lương 5 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ, bằng cấp liên quan (không có sẽ được đào tạo).
Hiểu về các quy trình răng miệng, vật tư và thiết bị nha khoa.
Luôn cẩn thận tỉ mỉ, chú ý đến trang thiết bị và hình ảnh phòng khám phải luôn đảm bảo tính chuyên nghiệp về con người và môi trường
Tiếp thu thông tin nhanh, có khả năng sử dụng và bảo quản các thiết bị máy móc.

Tại Công ty TNHH Nha khoa Eureka Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 5.000.000 - 10.000.000
Được tham gia đầy đủ chế độ phúc lợi theo Luật Lao Động: HĐLĐ, BHXH, BHYT.
Chương trình thưởng và du lịch thường xuyên đảm bảo đời sống vật chất, đời sống tinh thần cho nhân sự công ty.
Công ty luông coi trọng người tài, nhân sự có năng lực, đạo đức tốt và thiện chí đóng góp xây dựng cho sự phát triển của công ty Ban Lãnh Đạo sẽ có những chính sách đặt biệt.
Quà tặng dịp sinh nhật, lễ, tết...
Được tham gia BHXH từ khi bắt đầu làm việc.
Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, và khả năng học hỏi phát triển bản thân cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nha khoa Eureka

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Nha khoa Eureka

Công ty TNHH Nha khoa Eureka

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 306 Bến Bình Đông, Phường 15, Quận 8, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-trung-thu-nhap-5-10-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job256553
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Nha khoa Eureka
Tuyển Trùng thu nhập 5 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Nha khoa Eureka
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 5 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Nha khoa Eureka
Tuyển Trùng thu nhập 5 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Nha khoa Eureka
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 5 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất