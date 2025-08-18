Tuyển Marketing Director Công Ty TNHH Ảnh Việt Hop On Hop Off Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD

Mức lương Từ 1,000 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 210 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Marketing Director Với Mức Lương Từ 1,000 USD

Chúng tôi tìm kiếm một Giám đốc Kinh doanh (Sales Director) năng động, giàu kinh nghiệm để quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh trên toàn quốc trong lĩnh vực du lịch và vận chuyển lữ hành.

We are seeking a dynamic and experienced Sales Director to lead and manage nationwide sales operations in the tourism and passenger transportation sector.

Với Mức Lương Từ 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng Kinh doanh hoặc tương đương, có kinh nghiệm ở cả hai mảng inbound và outbound trong phân khúc thị trường cao cấp.

• Trực tiếp giám sát và quản lý đội ngũ kinh doanh thực chiến.

• Triển khai kế hoạch kinh doanh nhằm đạt và vượt chỉ tiêu tăng trưởng được giao.

• Am hiểu thị trường du lịch inbound và outbound.

• Có khả năng xây dựng, phân bổ KPI và chỉ tiêu cho đội nhóm và từng nhân viên.

• Thành thạo tiếng Anh.

• Sử dụng thành thạo các phần mềm bán hàng và công cụ hỗ trợ kinh doanh.

Tại Công Ty TNHH Ảnh Việt Hop On Hop Off Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Ảnh Việt Hop On Hop Off Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin