Tuyển Marketing Director Công Ty TNHH Ảnh Việt Hop On Hop Off Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Director Tại Công Ty TNHH Ảnh Việt Hop On Hop Off Việt Nam
Mức lương
Từ 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 210 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Marketing Director Với Mức Lương Từ 1,000 USD
Chúng tôi tìm kiếm một Giám đốc Kinh doanh (Sales Director) năng động, giàu kinh nghiệm để quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh trên toàn quốc trong lĩnh vực du lịch và vận chuyển lữ hành.
We are seeking a dynamic and experienced Sales Director to lead and manage nationwide sales operations in the tourism and passenger transportation sector.
Với Mức Lương Từ 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng Kinh doanh hoặc tương đương, có kinh nghiệm ở cả hai mảng inbound và outbound trong phân khúc thị trường cao cấp.
• Trực tiếp giám sát và quản lý đội ngũ kinh doanh thực chiến.
• Triển khai kế hoạch kinh doanh nhằm đạt và vượt chỉ tiêu tăng trưởng được giao.
• Am hiểu thị trường du lịch inbound và outbound.
• Có khả năng xây dựng, phân bổ KPI và chỉ tiêu cho đội nhóm và từng nhân viên.
• Thành thạo tiếng Anh.
• Sử dụng thành thạo các phần mềm bán hàng và công cụ hỗ trợ kinh doanh.
Tại Công Ty TNHH Ảnh Việt Hop On Hop Off Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Ảnh Việt Hop On Hop Off Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
