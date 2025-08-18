Tuyển Giám đốc điều hành Kidspire làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 260 - 320 USD

Về Kidspire:

Kidspire là tổ chức phi lợi nhuận quốc tế hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Từ năm 2009, Kidspire đã và đang sử dụng chương trình S.T.E.A.M như công cụ và nền tảng hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn đang sống tại các cơ sở bảo trợ, mái ấm, làng trẻ trên khắp Việt Nam, giúp các em được chuẩn bị tốt hơn cho tương lai.

Mục tiêu:

Phối hợp cùng đồng nghiệp tại Kiên Giang và Ban lãnh đạo Kidspire để tổ chức các lớp học vi tính, STEM và hỗ trợ toàn diện cho học sinh tham gia chương trình, tạo cơ hội giúp các em vượt qua rào cản trong việc học và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

Lương thưởng:

- Lương net: 7.500.000đ/tháng + 2.000.000đ hỗ trợ chỗ ở hằng tháng

- Thưởng Tết: 1 tháng lương

- Có thể xem xét tăng lương thêm 1.000.000đ/tháng cho ứng viên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong môi trường giáo dục tương tự.

- Tất cả nhân sự Kidspire đều có cơ hội tăng lương hằng năm dựa trên hiệu suất công việc.